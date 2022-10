Incidentul de hacking Binance evidențiază pericolele descentralizării

Lanțul nativ al bursei de criptomonede Binance a fost suspendat joi, după ce un exploit a dus la expunerea a milioane de dolari în criptomonede.

Incidentul a trimis, evident, unde de șoc în lumea cripto, dar pentru mine a evidențiat și pericolele descentralizării.

Nu mă înțelegeți greșit. Descentralizarea este, fără îndoială, cel mai mare pilon al tot ceea ce stă la baza criptomonedelor. Este un concept care are o șansă reală de a răsturna tot ceea ce știm despre finanțe, bani și economie în general. Poate face lumea un loc mai bun.

Dar incidentul de la Binance evidențiază faptul că, în acest stadiu incipient al criptomonedelor – să nu uităm că Satoshi Nakamoto a scris cartea sa albă despre Bitcoin abia în 2008 – descentralizarea prezintă, de asemenea, unele riscuri foarte reale.

Un atacator a vizat șansa Binance joi seara târziu, iar mișcările inițiale pe lanț au sugerat că două milioane de jetoane BSC se aflau în vizorul lor.

Lanțul BNB Chain estimează că au fost mutate active de peste 100 de milioane de dolari, dar a confirmat că active în valoare de 7 milioane de dolari au fost aproape imediat înghețate, reducând pierderile totale.

Decizia de a opri întregul lanț este o mișcare uimitoare din partea Binance. Așa cum am spus, blockchains sunt menite să fie descentralizate. Acest episod arată că BNB este exact opusul.

Evident, acest lucru ridică tot felul de probleme. Puriștii criptografiilor sunt revoltați de faptul că este vorba de o singură companie care conduce întregul ecosistem – exact ca în cazul Web 2.0 și a ceea ce se presupune că încearcă să combată criptografia.

Ei au dreptate. Dar, din nou, capacitatea Binance de a îngheța 7 milioane de dolari arată că, în ciuda faptului că este împotriva mantrei cripto, centralizarea are și ea avantajele sale. 7 milioane de dolari poate păli în comparație cu dimensiunea totală a breșei de aici, dar este totuși o sumă foarte mare de bani. Și este încă la început – s-ar putea să fie mai mulți confiscați până când veți citi aceste rânduri.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly.

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) October 6, 2022