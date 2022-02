Komodo s-a consolidat luni, deși restul pieței a înregistrat dip-uri majore. Prețul său a crescut după ce au apărut informații conform cărora ar urma să integreze suport pentru 13 blockchain-uri. De asemenea, și-a făcut publice intențiile pentru o colecție NFT.

După o uşoară scădere marţi, Komodo își continuă turul de forță. Acest ghid conține toate informațiile de care aveți nevoie pentru a decide dacă ar trebui să cumpărați Komodo acum și unde.

Komodo se descrie ca o platformă multi-lanț deschisă, compusă. Implicat în dezvoltarea blockchain încă din 2014, Komodo este considerat unul dintre pionierii arhitecturii multi-lanț în spațiul blockchain.

Komodo se concentrează pe furnizarea de soluții blockchain favorabile întreprinderilor, care sunt sigure, scalabile, interoperabile și adaptabile.

Suita tehnologică actuală a Komodo, cadrul Antara, oferă instrumente pentru dezvoltarea blockchain end-to-end.

Aceasta include un Smart Chain personalizabil, specific aplicației, completat cu o bibliotecă de module incorporate și un API deschis pentru construirea de aplicații bazate pe blockchain.

Komodo poate fi o investiție profitabilă, dar citiți mai întâi cel puțin câteva predicții de preț de la analiști de top și documentați-vă pe piață înainte de a vă lua un angajament.

Price Prediction sunt optimiști cu privire la Komodo. Ei prognozează un preț minim de 1,08 USD anul viitor. Ar putea ajunge până la 1,29 USD, tranzacționându-se cu 1,11 USD în medie pe tot parcursul anului.

În 2024, 1 KMD își va schimba proprietarii pentru cel puțin 1,60 USD. Poate ajunge la 1,88 USD cu prețul mediu de tranzacționare de 1,64 USD. Va trece de pragul de 2 dolari anul următor. Minimul pentru care își va schimba proprietarii în 2025 este de 2,42 USD.

⚠️#KMD's 12h recently attempted a BREAKOUT above its resisting trend-line and is now on EXTREME WATCH as it may successfully do so! With a break, $KMD will be in position to push roughly +63% to reach the first target at $0.9209 and has the potential to move QUICKLY!!!#Komodo https://t.co/BlZn4poiiW pic.twitter.com/Gzi3qy9HvO

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022