Rainbow Token este un token DeFi hiper-deflaționar, etic, care rulează pe Binance Smart Chain, ce combină șapte caracteristici într-un singur activ cripto. A fost listat pe Stealth Exchange acum două zile și a câștigat 18% astăzi.

Nu căutați mai departe de acest articol pentru a afla detaliile despre Rainbow, inclusiv dacă reprezintă o investiție utilă și care sunt cele mai bune locuri pentru a cumpăra Rainbow Token astăzi.

Deoarece RAINBOW este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra RAINBOW folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra RAINBOW chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm Binance, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați SushiSwap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv RAINBOW.

Rainbow Token a fost lansat pe 18 august 2021. Proiectul folosește 7 culori atribuind fiecăreia dintre ele un protocol special care este încorporat în economia codată în contractul inteligent.

RAINBOW intenționează să dezvolte un serviciu descentralizat numit Bifrost, care permite utilizatorilor să-și lanseze proprii tokeni într-un mod sigur. Dorește să îmbunătățească soluțiile actuale, cu un accent deosebit pus pe comisioane reduse.

Bifrost va avea o interfață de utilizator curată, vânzări flexibile și modificabile, taxe corecte și mici și prevânzări publice și private cu funcții de whitelisting.

Nu faceți o investiție fără să cercetați înainte. Ține cont de toleranța ta la risc, deoarece investiți fonduri pe propriul risc.

Wallet Investor se așteaptă la o creștere pe termen lung. Prognoza lor de preț pentru ianuarie 2027 este de 0,00000019 USD. O investiție pe 5 ani va genera venituri de aproximativ +1780%. Dacă puneți 100 USD în Rainbow Token acum, suma ar putea ajunge la 1880 USD în 2027.

