MEXC Global listează oficial tokenul nativ UniX Gaming, Unix

Tokenul nativ UniX Gaming, UniX, a fost listat oficial pe MEXC Global, unul dintre primele 20 de exchange-uri. Listarea vine la scurt timp după ce UniX Gaming a anunțat lansarea rundei finale Launchpad.

Exchange-ul MEXC a devenit cel de-al doilea schimb centralizat care listează UniX și mai multe alte listări sunt planificate pentru mai târziu în cursul anului.

În urma listării, deținătorii de tokenuri UniX vor putea acum să-și depună tokenurile în portofelul MEXC, tranzacționarea reală fiind estimată să înceapă astăzi la 14:00 UTC, după care clienții MEXC vor putea tranzacționa și, de asemenea, vor putea retrage tokenuri UniX.

După anunțul de listare, co-fondatorul și CEO-ul Unix Gaming, Mirko Basil Doelger a spus:

„Aceasta este a doua listare pe un schimb centralizat pe care o avem în acest an și suntem foarte încântați să anunțăm mai multe în următoarele câteva luni. Până acum a fost un an grozav pentru noi, după ce am anunțat recent launchpad-ul „Final Round” în parteneriat cu DAO Maker și SL2 Capital. Suntem extrem de recunoscători pentru sprijinul comunității noastre până acum și suntem încântați să împărtășim mai multe în curând.”

MEXC Global

MEXC este un important echange de criptomonede și este adesea menționat ca un schimb bun, în special pentru investitorii în criptomonede aflați la început.

MEXC Global are peste 7 milioane de utilizatori, iar listarea tokenului UniX expune tokenul la milioane de persoane, în special cele care tranzacționează pe bursă.

Exchange-ul oferă servicii cripto unice, inclusiv tranzacționare la vedere, tranzacționare în marjă, ETF-uri cu efect de levier, tranzacționare cu instrumente derivate și servicii de staking.

UniX Gaming

UniX Gaming a fost lansat în iunie 2021 și a fost primul care a adoptat sistemul play-to-earn (P2E) care a combinat distracția de a juca cu ajutorul oferit pentru a câștiga.

UniX oferă burse jucătorilor din țările mai puțin dezvoltate, pe lângă faptul că oferă jocuri play-to-earn.

Cu ajutorul burselor UniX s-a creat cea mai mare comunitate de jocuri, sau breaslă, de pe tot globul. Are peste 190.000 de membri.