Monede cu potențial, în pofida unui început lent în 2022

Piața cripto a început prost în 2022. Cele mai multe monede și-au revenit de atunci din această scădere, dar nu sunt nici pe departe aproape de maxim. Deși există încă mai multe riscuri pe piața extinsă, 2022 s-ar putea dovedi totuși a fi un an grozav pentru cripto. Iată de ce:

Clasele de active tradiționale au avut performanțe foarte slabe, iar acest lucru ar putea împinge investitorii să se îndrepte înspre cripto.

Unele dintre preocupările pe care investitorii le-au avut la începutul anului încep să dispară încet

Crypto rămâne încă un activ cu creștere ridicată, în pofida volatilității foarte mari

Pentru investitorii care caută cripto cu potențial foarte mare în 2022, iată lista completă:

Decentraland (MANA)

Deși piața cripto a fost puternic lovită la începutul anului 2022, monedele metaverse precum Decenterland (MANA) s-au confruntat cu scăderi mai abrupte. Și-au revenit oarecum, dar sunt încă foarte scăzute în comparație cu așteptările anterioare.

Sursa datelor: Tradingview

Vestea bună este că interesul pentru metavers va continua să crească. Drept urmare, este probabil ca MANA și alte monede metaverse să schimbe lucrurile înainte de sfârșitul anului.

Fantom (FTM)

Fantom (FTM) a avut de trecut mai multe obstacole în acest an. După un început de an prost, Fantom a mai raportat că unul dintre principalii fondatori a părăsit proiectul. Acest lucru a afectat încrederea investitorilor, iar moneda a început să scadă. Dar am văzut o ușoară recuperare. Fantom rămâne încă un proiect DeFi foarte fiabil. Merită să-l aveți în vedere în 2022.

Loopring (LRC)