Polker (PKR) a crescut cu 5% după ce a anunțat accesul prioritar la jocul Play-to-Earn inspirat de NFT

Polker (PKR) a înregistrat o creștere de 5% în tranzacțiile intraday după ce a anunțat accesul prioritar pentru viitorul său joc play-to-earn. Jocul inspirat de NFT este de așteptat să poziționeze Polker ca o forță disruptivă în GameFi în următoarele luni. Iată ce știm până acum:

La momentul scrierii acestui articol, PKR se tranzacționa la aproximativ 0,03923 USD, în creștere cu aproximativ 5%.

Accesul prioritar la joc va fi limitat începând de acum, deschis doar pentru 500 de persoane.

Totuși, Polker speră că jocul integral va fi online în Q1, 2022

Sursa datelor: Tradingview

Polker (PKR) – Unde merge mai departe

Interesul pentru GameFi sau pentru jocurile blockchain este în creștere. După ce proiecte precum Axie Infinity au doborât recorduri de creștere anul trecut, mai mulți investitori caută noi proiecte inovatoare în această zonă. Polker (PKR) s-a descurcat destul de bine în acest sens.

Proiectul dezvoltă în prezent un joc foarte așteptat de tip play-to-earn, care va fi infuzat și cu tranzacționarea și staking-ul de NFT-uri. Deși jocul nu este încă lansat, acesta ar fi un moment bun pentru a intra în PKR. Primele indicii sugerează că jocul P2E va fi lansat mai târziu în această lună.

În plus, Polker a asigurat și colaborări de mare valoare cu Polygon și primește finanțare de la criptogrei precum Master Ventures, Chainlink și alții. Până acum, patru teste beta au fost deja finalizate pentru P2E.

Când să cumpărați Polker (PKR)

GameFi este, desigur, foarte competitiv și există multe proiecte în curs de dezvoltare. Dar viteza cu care s-a mișcat Polker pentru a-și dezvolta și lansa P2E este impresionantă.

Faptul că proiectul are sprijinul unor nume notabile pe piața cripto este un mare plus. Cel mai bine ar fi să cumpărați înainte de lansarea jocului oficial. Deși oficial acest lucru este de așteptat să se întâmple în această lună, am mai văzut întârzieri.