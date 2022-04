Prețul $SAND a crescut cu mai mult de 10% astăzi: iată de ce

Prețul SAND a crescut din 17 aprilie, iar trendul optimist este în creștere în fiecare zi.

La momentul redactării acestui articol, SAND se tranzacționa la 2,94 USD; în creștere cu 11,18% în ultimele 24 de ore. A atins un maxim zilnic de 2,99 USD și un minim zilnic de 2,61 USD.

În prezent, volumul său de tranzacționare este de 522,46 milioane USD, ceea ce este mult mai mare decât cel pe care îl avea la 17 aprilie, de 225,07 milioane USD.

În acest articol, ne vom concentra asupra factorilor care determină creșterea prețului SAND.

De ce crește prețul SAND?

Înainte de a intra în detaliile creșterii actuale a prețurilor, să stabilim mai întâi ce este The Sandbox și ce este SAND.

Sandbox este un joc online bazat pe blockchain, deținut de Amonica Brands Corporation, care permite utilizatorilor să creeze, să vândă și să cumpere active digitale. A fost lansat în 2011 și SAND este tokenul său nativ.

Acum să vedem motivele din spatele actualei ascensiuni.

Planuri pentru a strânge 400 de milioane de dolari

Unul dintre principalele motive care au fost atribuite creșterii actuale a prețurilor este comentariul Bloomberg că echipa din spatele The Sandbox plănuiește să strângă încă 400 de milioane de dolari; ceea ce înseamnă că evaluarea sa va urca la 4 miliarde de dolari atât de la investitorii existenți, cât și de la noii investitori.

Este important de menționat că The Sandbox a avut un proiect similar de strângere de fonduri în noiembrie 2021, unde a reușit să strângă 93 de milioane de dolari, cu Softbank la conducere.

Cu toate acestea, echipa nu a stabilit încă temeiul pe care se va desfășura strângerea de fonduri, deoarece aceasta va fi influențată de piețe.

Planul de joc Sandbox

De data aceasta The Sandbox are un plan de joc clar pentru o platformă Metaverse proprie.

În plus, The Sandbox a atras organizații proeminente precum HSBC, o organizație bancară britanică, cu care s-au asociat la începutul acestui an, după ce organizația era interesată să cumpere un imobil virtual, LAND.

Zvonuri conform cărora The sandbox efectuează o IPO

Au existat zvonuri conform cărora The Sandbox va efectua o ofertă publică inițială (IPO), dar co-fondatorul și directorul de operațiuni The Sandbox, Sebastien Borgen a negat zvonurile.