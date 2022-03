Prețul live Ren astăzi este de 0,40 USD, cu un volum de tranzacționare în ultimele 24 de ore de 113,5 milioane USD. Ren a crescut cu 7,33% în ultimele 24 de ore. Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și de unde să cumpărați Ren, acest ghid este pentru dvs.

Ren este un protocol deschis creat pentru a oferi interoperabilitate și lichiditate între diferite platforme blockchain. Tokenul nativ REN al protocolului funcționează ca o legătură pentru acele noduri care rulează și care alimentează RenVM, cunoscute sub numele de Darknodes.

Ren își propune să extindă interoperabilitatea și, prin urmare, accesibilitatea finanțelor descentralizate (DeFi) prin eliminarea obstacolelor implicate în lichiditate între blockchain-uri.

Ren este conceput în esență pentru a depăși barierele de intrare și de investiții pentru proiectele DeFi. Ca plug-in, permite proiectelor DeFi să aducă criptomonedele ca active externe în ofertele lor.

În sens mai larg, utilizatorii pot schimba orice token între oricare două blockchain-uri fără pași intermediari, cum ar fi utilizarea așa-numitelor versiuni „wrapped” de token-uri.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care vă afectează finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

CoinQuora sunt optimiști în ceea ce privește Ren. Ei prevăd că va ajunge la 2 USD până la sfârșitul anului 2022 dacă tendința ascendentă continuă. În prima jumătate a anului 2022, va avea o creștere rapidă, până la 0,9 USD. Apoi, creșterea va încetini, dar fără scăderi majore.

Până în 2024, Ren va fi atins 10 USD datorită parteneriatelor și integrărilor anticipate, care vor crește prețul.

Token Terminal is an underappreciated resource in the DeFi space. Good to see sustainable protocols highlighted @tokenterminal

Ren is right behind Ethereum with a 29.3x P/S ratio ⚖️ pic.twitter.com/ubNvXLZhkK

— Ren (@renprotocol) February 14, 2022