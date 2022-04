Harmony (ONE) a suferit o vânzare majoră la începutul lunii aprilie. Moneda a atins, de fapt, cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii februarie și arăta negativ. Dar se pare că tokenul își revine. Cât poate dura această tendință ascendentă? Urmează mai multe detalii mai jos, dar mai întâi, iată principalele concluzii din articol:

Harmony a reușit să mențină un suport puternic la 0,1130 USD în ultimele săptămâni.

Moneda a crescut cu 6% în ultimele 24 de ore, deși rămâne cu 10% în scădere pentru săptămână.

AQscensiunea din ultimele zile pare puțin probabil să dureze foarte mult.

Sursa datelor: Tradingview

Harmony (ONE) – De ce trendul ascendent recent se va estompa?

Există o diferență foarte mare între o revenire și o inversare a tendinței. Când monedele trec printr-o perioadă negativă susținută, este probabil să revină ușor, dar în general, condițiile de scădere rămân încă. Acesta este exact cazul cu Harmony (ONE).

Deși moneda a înregistrat câteva câștiguri decente în ultimele zile, nu ne așteptăm ca tendința negativă pe termen mediu să se inverseze. De fapt, ONE rămâne cu mult sub SMA-urile sale de 25 și 50 de zile. În plus, o privire asupra graficului arată că moneda a format un model cup and handle inversat.

Acești doi indicatori sugerează că este încă așteptată o tendință de scădere. Poate că vestea bună pentru investitorii ONE este faptul că moneda se tranzacționează în continuare peste zona de suport crucială de 0,113 USD. Dar dacă acest preț este încălcat, vor urma mai multe pierderi.

Cum să jucați configurația Harmony (ONE)?

Există un risc masiv de scădere cu Harmony acum. Cel mai bun lucru de făcut ca investitor este să urmăriți acțiunea prețurilor în această săptămână. Dacă cumpărătorii reușesc să mențină suportul de 0,11 USD, atunci puteți cumpăra și ieși cu câștiguri de maximum 20%.

Potențialul pozitiv pentru ONE rămâne semnificativ scăzut. Dar dacă suportul este încălcat, mai acordați-i o săptămână pentru a se consolida înainte de a cumpăra.