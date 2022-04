Dublarea investiției în cripto nu este întotdeauna atât de dificilă, mai ales când vorbim despre monede meme precum Shiba Inu (SHIB) . Dar cu toată gloria sa din 2021, SHIB a scăzut drastic în acest an, deși am observat o oarecare recuperare la sfârșitul lunii martie. Totuși moneda are potențialul de a vă dubla banii. Veți vedea de ce mai jos, dar mai întâi, câteva concluzii importante:

Shiba Inu pare să se afle într-o zonă de cerere semnificativă.

Moneda s-ar putea detașa într-o rundă ascendentă decisivă cu câștiguri de 100%.

SHIB rămâne, de asemenea, deasupra suportului puternic, cu un risc foarte scăzut de pierdere

Sursa datelor: Tradingview

Poate SHIB să livreze de două ori în termen scurt?

Da, graficul pare să arate că există o configurație pentru câștiguri de 100%. În acest moment, SHIB a intrat într-o zonă de cerere crucială cuprinsă între 0,0000235 USD și 0,0000263 USD. Acest lucru s-a mai întâmplat de fapt la sfârșitul lunii februarie și, odată ce SHIB s-a detașat, a continuat să se ridice cu o marjă uriașă.

Estimarea cea mai conservatoare va fi o creștere de 38% de data aceasta. Dar de unde va veni creșterea de 100%? Ei bine, observăm că SHIB se află și deasupra unei zone de sprijin foarte puternice. Aceasta înseamnă că riscul unor corecții abrupte este minim.

Din acest motiv, este probabil ca SHIB să oscileze cu aproximativ 40%. După aceea, va veni o mică corecție în care SHIB se va retrage ușor înainte de a crește din nou. În cele din urmă, nu este exclus ca prețul să se dubleze pe termen scurt.

Este timpul să achiziționați SHIB?

Ei bine, Shiba Inu se va detașa mai devreme sau mai târziu. Prin urmare, are sens să începeți să acumulați monede în această zonă de cerere.

Din punct de vedere al strategiei pe termen lung, SHIB rămâne ușor mai riscant din cauza incertitudinii privind atitudinea pe termen lung a investitorilor. Dar având în vedere că a scăzut drastic de la maximele istorice din 2021, ar putea fi un moment grozav pentru a cumpăra moneda meme cu reducere.