Solana (SOL) și Avalanche (AVAX) sunt doi dintre cei mai mari distrugători ai Ethereum-ului din industrie. Tokenul Solana este evaluat la peste 33 de miliarde de dolari, în timp ce Avalanche are o capitalizare de piață de peste 20 de miliarde de dolari. În ultimele luni, cele două tokenuri au fost sub presiune, AVAX scăzând cu peste 47% față de cel mai înalt punct din 2021. Solana a fost mai rău, având în vedere că token-ul său a scăzut cu 61% față de cel mai ridicat nivel istoric. În acest articol Solana vs Avalanche, ne vom uita la cea mai bună opțiune între SOL și AVAX.

Argumente pentru Solana

Solana este un proiect blockchain de top, cunoscut pentru viteza și eficiența sa. Potrivit site-ului său, Solana poate gestiona până la 2.000 de tranzacții pe secundă. Platforma a fost folosită pentru a construi unele dintre cele mai cunoscute aplicații din lume.

De exemplu, a fost folosită pentru a construi Brave Browser, o platformă folosită de peste 50 de milioane de persoane în fiecare lună. De asemenea, a fost folosit pentru a crea StepN, platforma de fitness și NFT în creștere rapidă. Tokenul GMT al lui StepN a crescut cu peste 20.000% în ultimele săptămâni. O altă aplicație construită folosind platforma Solana este Audius, compania care schimbă industria de streaming muzical.

Solana a fost folosită pe scară largă în industria Finanțării Descentralizate (DeFi). Are o valoare totală blocată (TVL) de peste 6,77 miliarde de dolari, ceea ce este mai mică decât maximul său istoric de peste 14 miliarde de dolari. Unele dintre aplicațiile de top construite în Solana sunt Marinade Finance, Serum și Raydium, printre altele.

Prin urmare, în timp ce ecosistemul Solanei este în creștere, există semne că numărul tranzacțiilor din rețea se diminuează. Acest lucru ar putea fi un risc pentru rețea.

Argumente pentru Avalanche

Avalanche este un alt proiect blockchain care încearcă să schimbe rețeaua Ethereum. La fel ca Solana, este cunoscut pe scară largă pentru vitezele sale extraordinar de rapide. Rețeaua a cunoscut o creștere puternică în ultimele luni. Drept urmare, valoarea sa totală blocată în DeFi a crescut la peste 10 miliarde de dolari, devenind a patra cea mai mare rețea din industrie.

La fel ca Solana, Avalanche a fost folosit de unii dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori din industrie precum AAVE, Trader Joe, BENQI și Curve. De asemenea, a fost adoptat de platforme de top precum 1inch, Alliance Block, Arweave, Atlantis World și Avalaunch, printre altele.

Între Solana și Avalanche, înclin să cred că Avalanche este o investiție mai bună. Rețeaua are un debit mai mare și crește exponențial datorită programelor sale de stimulare.