După ce am văzut câștiguri în ultimele câteva sesiuni de tranzacționare, Terra (LUNA) a stagnat și începe să se retragă. Am văzut, de asemenea, că acțiunea prețului se situează în jurul unui interval foarte strâns. S-ar putea să vedem o mică corecție în LUNA pe termen scurt. Iată câteva aspecte:

După ce a crescut pentru câteva zile, este probabil ca investitorii să obțină profit.

Eșecul de a trece peste 90 USD la începutul tranzacționării luni ar putea sugera vulnerabilitate.

Indicele de rezistență relativă arată, de asemenea, o perspectivă negativă în zilele următoare.

Sursa datelor: Tradingview

Cât de departe poate cădea Terra (LUNA)?

Nu anticipăm o scădere uriașă. De fapt, în ultimele 24 de ore, platforma stablecoin a pierdut în jur de 1%, dar urmează și mai mult. Cheia va fi să urmărim pragul de 90 USD. Acesta s-a dovedit întotdeauna a fi o zonă de sprijin cheie pentru LUNA.

Dacă la începutul tranzacționării luni moneda este cu mult sub acesta, atunci am putea observa o scădere de cel puțin 15% înainte de sfârșitul săptămânii. În plus, există o tendință pe această piață volatilă în ultimele luni de remarcat.

Vedeți, în cele mai multe cazuri, impulsul optimist este determinat de traderii speculativi pe termen scurt. Este probabil că aceștia vor bloca profitul la 90 USD. Acest lucru va declanșa o mini-vânzare care ar putea împinge LUNA și mai mult spre 75 USD.

Merită Terra (LUNA) timpul dvs?

Ei bine, faptul că Terra (LUNA) este printre primele 10 active cripto de pe piață înseamnă că ar trebui să-i acordați atenție. Dar nu pare să existe vreun impuls serios de susținere în acest moment.

Un joc bun va fi să așteptați corecția în zilele următoare și apoi să cumpărați la 75 USD sau pe acolo. Dar vânzătorii short pot profita și de declinul pe termen scurt pentru un profit.