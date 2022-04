Dacă ar depinde de Elon Musk, rețelele sociale ar fi complet descentralizate în viitor. El este hotărât să realizeze acest lucru, iar ecosistemele precum Decentralized Social (DESO), care lucrează neobosit spre același obiectiv, câștigă drept rezultat.

Acest scurt ghid conține tot ce trebuie să știți despre moneda DESO, inclusiv dacă și unde să cumpărați DESO dacă alegeți.

DESO este moneda unui nou tip de blockchain conceput pentru a alimenta rețelele sociale descentralizate Web 3.0. De la înființarea sa în 2019, își propune să rezolve problemele create de centralizarea actuală a rețelelor sociale.

Astăzi, o mână de companii private controlează în mod eficient discursul public, obținând profituri de monopol; Între timp, creatorii care produc de fapt conținutul sunt adesea prost plătiți și puțin implicați.

În contrast, blockchain-ul social al DESO tratează conținutul rețelelor sociale ca pe o utilitate publică, făcându-l fără permisiuni și disponibil pentru oricine.

Combină paradigma sistemului financiar P2P deschis oferit de criptomonede cu o infrastructură de baze de date eficientă și scalabilă, adaptată pentru a introduce următoarea generație de rețele sociale Web 3.0.

În DESO merită cu siguranță să investiți dacă momentul este potrivit. Din păcate, acest lucru este adesea imposibil de știut în avans. Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc. Nu luați nicio predicție de preț ca atare.

Digital Coin Price sunt destul de optimiști în ceea ce privește DESO, făcând următoarele prognoze:

What do you know about #DESO , It's the future of social media descentralized?, do you know is supported by big companies like, what is the reason its coin it's pumping so much? #nftsocial #NFTCommmunity #NFTartist #NFTGANG #nftcollectors #nft pic.twitter.com/sX5LLmUX49

— Joel Villar (@redjoom) April 13, 2022