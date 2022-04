După ce a postat vânzări zilnice istorice de domenii ENS pe OpenSea, moneda Ethereum Name Service a adăugat mai mult de 20% la valoarea sa.

Acest scurt ghid conține tot ce trebuie să știți despre rețeaua și monedele ENS, inclusiv dacă și unde să cumpărați ENS, dacă doriți.

Ethereum Name Service (ENS) este un sistem de denumire distribuit, deschis și extensibil bazat pe blockchain-ul Ethereum. ENS convertește adresele Ethereum care pot fi citite de om în coduri alfanumerice care pot fi citite de mașină.

Conversia inversă — asocierea metadatelor și a adreselor care pot fi citite de mașină cu adrese Ethereum care pot fi citite de oameni — este de asemenea posibilă.

Scopul Ethereum Name Service este de a face web-ul bazat pe Ethereum mai ușor de accesat și de înțeles pentru oameni, similar modului în care Serviciul de nume de domeniu al Internetului face internetul mai accesibil.

La fel ca DNS, ENS folosește, de asemenea, un sistem de nume ierarhice separate prin puncte numite domenii, cu proprietarii de domenii controlând pe deplin subdomeniile lor.

ENS poate fi o investiție profitabilă, dar faceți-vă timp să citiți cel puțin câteva predicții de preț de la analiștii de top și să vă documentați pe piață înainte de a vă angaja. Fiți reținuți în ceea ce privește orice sfaturi de investiții.

Price Prediction prognozează un nivel maxim de 24,21 USD pentru ENS în acest an, cu prețul mediu de 21 USD. Se va tranzacționa cu cel puțin 29,51 USD în 2023, an în care poate ajunge la 35,40 USD.

Analiștii prezic o traiectorie ascendentă și în 2024. 1 ENS va valora cel puțin 42 USD. Poate ajunge la 51,44 USD cu un preț mediu de 43 USD.

