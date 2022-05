Unde puteți cumpăra KNC, care a câștigat 33% astăzi

Tokenul Kyber Network a câștigat 22% ieri și a adăugat încă o treime la valoarea sa astăzi, retestând maximele de săptămâna trecută. Cum se va mișca prețul său?

Nu căutați mai departe de acest scurt articol pentru toate detaliile despre KNC: ce este, dacă merită să investiți și cele mai bune locuri pentru a cumpăra KNC acum.

KNC este tokenul nativ al Kyber Network Crystal v2, care se descrie ca fiind cel mai important centru de lichiditate DeFi multichain. Acumulează lichidități din diverse surse pentru a oferi tranzacții sigure și instantanee pe orice aplicație descentralizată (DApp).

Scopul său principal este de a permite DEX-urilor, DeFi DApp-urilor și altor utilizatori să acceseze fonduri de lichiditate care oferă cele mai bune rate. Toate tranzacțiile din această rețea au loc în lanț, ceea ce înseamnă că orice explorator de blocuri Ethereum le poate verifica cu ușurință.

Proiectele se pot baza pe Kyber pentru a-și folosi serviciile, cum ar fi agregarea lichidității, decontarea instantanee a tokenurilor și un model de afaceri personalizabil.

Cu siguranță merită să investiți în KNC dacă momentul este unul potrivit. Din păcate, acest lucru este adesea imposibil de știut în avans. Orice decizie de investiție ar trebui să țină cont de toleranța dumneavoastră la risc. Nu luați nicio predicție de preț ca atare.

Digital Coin prezic că KNC va ajunge la 3,99 USD în 2023 înainte de a scădea la 3,83 USD în 2024. În 2025, va reveni, atingând 5,28 USD. Ei prognozează o altă scădere la 4,83 USD în 2026, înainte de a reveni la 6 USD în 2027.

#Knc is retesting its high from last week!$knc #kyberswap pic.twitter.com/m60gJy6t7P

— LeonXYO (@LeonMay07861086) May 17, 2022