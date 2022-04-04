10 кращих криптовалют, які варто придбати у квітні

Криптовалюти досить успішно зростали навіть попри те, що Федеральна резервна система виступила за підвищення ставок, а криза в Україні загострилася. Крива прибутковості змінює напрям, і, можливо, це свідчить про те, що незабаром розпочнеться рецесія. Нижче зазначимо список найкращих криптовалют, які варто купити у квітні.

1. Ripple (XRP)

Протягом останніх кількох тижнів XRP показав чудові результати: за рік його ціна зросла з мінімуму в 0,5482 долара до багатомісячного максимуму в 0,90 долара. Основним каталізатором монети стала судова справа Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) проти Ripple Labs. У березні обидві сторони здобули незначні перемоги, і наразі ще не зовсім зрозуміло, чим закінчиться ця справа.

Аналітики очікують, що суд винесе свій вирок у квітні. Незалежно від того, яким він буде, цілком можливо, що XRP продемонструє досягнення. Як правило, такі випадки закінчуються мирним рішенням чи покаранням. Разом з тим, якщо поглянути на графік нижче, XRP стабільно тримається вище своїх 25-денної і 50-денної ковзної середньої і намагається подолати опір на рівні 0,9153 долара. Якщо монеті це вдасться, це буде сигналом того, що бики взяли верх.

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2. Cardano (ADA)

Криптовалюта Cardano знаходилася в бойовій готовності, бо інвестори були стурбовані її екосистемою. Основною проблемою було те, що не так багато розробників використовували мережу для створення децентралізованих додатків.

У березні ситуація змінилося, бо почала зростати кількість активних платформ в її екосистемі. Найбільш успішною була децентралізована біржа MinSwap. За даними DeFi Llama, її загальна заблокована вартість (TVL) зросла до понад 200 мільйонів доларів. TVL екосистеми Cardano також збільшилась до 338 мільйонів доларів.

Саме завдяки потужності його екосистеми, а також тому факту, що багато інвесторів вважали Cardano недооціненим, допомогли йому досягти успіху в березні. Ця тенденція, ймовірно, продовжиться і в квітні, адже його 25- та 50-денні ковзні середні здійснили бичачий кросовер.

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3. Ethereum (ETH)

Березень для Ethereum також був успішним, оскільки розробники перенесли нову версію мережі в тестову мережу мережі Кiln. Також цю платформу схвалили центральні банки Південної Африки та Австралії.

Тому у квітні цього року ціна Ethereum буде знаходитися в центрі уваги, оскільки інвестори чекають, коли відбудеться злиття, і дві версії будуть об’єднані. В результаті цього злиття розпочнеться нова ера: Ethereum стане набагато швидшим, а його комісії знизяться.

Технічні показники також свідчать на користь ETH. На денному графіку видно, що монеті вдалося піднятися вище верхньої сторони трикутника, тоді як 25- та 50-денні EMA здійснили кросовер. Більше того, токен подолав психологічно важливу позначку в 3000 доларів.

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4. Avalanche (AVAX)

Avalanche, як і інші альткоїни, також продемонстрував чудові результати у березні, адже його ціна зросла до максимумів з 16 лютого. Таким зростанням токен завдячує загальному розширенню мережі. Наприклад, загальна заблокована вартість (TVL) його DeFi-екосистеми зросла до понад 10 мільярдів доларів, що робить її четвертою за величиною платформою у світі.

Зростання мережі Avalanche здебільшого пов’язане з підвищенням якості мережі та залученням програми на багато мільйонів доларів. У березні розробники представили ще одну програму вартістю 250 мільйонів доларів, що займатиметься метавсесвітом. Оскільки це найбільший фонд такого роду, можливо, все більше розробників долучатиметься до цього проєкту.

Токен AVAX наближається до важливого опору на рівні 99,01 долара, цей показник був найвищим лютневим рівнем. Якщо вдасться подолати цей поріг, ймовірно, монета підніметься вище наступного психологічно важливого рівня в 100 доларів.

5. Cronos (CRO)

Cronos, раніше відомий як Crypto.com Coin, є однією з найбільш швидкозростаючих криптовалют у світі. Хоча токен CRO існує вже певний час, його основна мережа запрацювала в лютому і стала неймовірно успішною.

За даними DeFi Llama, загальна заблокована вартість (TVL) цієї мережі становить понад 3,6 мільярда доларів, саме тому платформа займає 9-у сходинку в галузі. Зазначимо деякі з найпопулярніших DeFi-додатків у цій екосистемі: VVS Finance, MM Finance та Tectonic тощо. Цілком ймовірно, що мережа продовжить розширюватися у квітні.

З технічної точки зору він перемістився вище хмари Ічімоку, а його 25- та 50-денні EMA здійснили бичачий кросовер, що свідчить про висхідну тенденцію.

6. VeChain (VET)

Колись VeChain був однією з найпопулярніших криптовалют у світі. Ситуація змінилася після того, як Китай почав боротися з цифровими валютами. Окрім того, бракувало ясності щодо того, чим займаються VeChain та його екосистема.

У березні VET дещо відновився, оскільки інвестори кинулися до так званих занепалих ангелів. Також його зростанню сприяло те, що розробники запустили стейблкоїн VEUSD та інші інструменти. Завдяки його колишній популярності і тому факту, що токен має досить солідні технічні показники, є шанси, що він й надалі зростатиме. Він уже знайшов потужну підтримку на рівні 0,042 долара і піднявся вище ковзних середніх і 23,6% рівня корекції Фібоначчі.

7. Monero (XMR)

Monero — це провідна криптовалюта, що спеціалізується на конфіденційності, і її вартість сягає понад 3,987 мільярда доларів. Монета також показала чудові результати в березні, оскільки через кіберзлочини все більше інвесторів купують її. Хоча серйозного злому в березні не було, адміністрація Байдена попередила, що Росія планує великі атаки.

Тому є ймовірність, що така атака станеться в квітні, і хакери вимагатимуть Monero, який є більш безпечною альтернативою біткоїну. Більше того, XMR є недооціненим, і це сприяє його росту.

З огляду на технічний графік токен знаходиться вище 38,2% рівня корекції Фібоначчі і має досить надійні ковзні середні.

8. Velas (VLX)

Velas — це проєкт першого рівня, який прагне перевершити Ethereum. Це відносно невелика платформа, однак аналітики вважають, що вона ставатиме все більш популярною в найближчі місяці. Березень був відносно позитивним місяцем для токена VLX, адже розпочався новий сезон Формули-1. Ця подія важлива, оскільки Velas є одним із найбільших спонсорів Ferrari, а ця команда наразі займає лідирську позицію. Таким чином, сезон ще не завершився і триватиме, тому VLX притягуватиме все більше уваги.

Velas здається недооціненим, хоча його ціна перетнула 25- та 50-денні ковзні середні, що є бичачим каталізатором.

9. Near Protocol (NEAR)

Near Protocol — це блокчейн-проєкт, який завойовує значну частку ринку в розділі смарт-контрактів. За даними DeFi Llama, TVL мережі становить понад 203 мільйони доларів, що є рекордним показником. Серед інших проєктів у цій мережі є Ref Finance та Meta Pool.

Near — є гарним активом для інвестування в квітні, адже його екосистема зростає, а розробники переносять її на повністю розподілену мережу. За прогнозами, у квітні буде ще більший прогрес. Окрім того, токен піднявся вище ковзних середніх і наближається до ключового опору на рівні 13,97 долара. Якщо йому вдасться подолати цей поріг, то токен буде зростати й далі.

10. Synthetix Network (SNX)

Synthetix Network — це австралійська блокчейн-мережа, що працює в секторі DeFi. З її допомогою будь-хто може створювати власні синтетичні активи, відомі як синтезатори. Ціна монети активно піднімалася, оскільки інвестори купували монети, які раніше були популярними. Вона зросла вище 25- та 50-денної MA і наближається до ключового рівня опору на рівні 6,08 долара. Окрім того, вона утворила перевернуту голову та плечі. Тому є ймовірність, що в квітні монета продовжить зростати.