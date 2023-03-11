7 кращих нових монет ICO, які можна придбати у 2023 році

ICO та передпродаж криптовалюти є одними з найприбутковіших інвестиційних можливостей. Часто перші користувачі багатообіцяючих криптопроєктів можуть отримати значні прибутки від своїх інвестицій, тому пошук наступного дорогоцінного проєкту, що може принести х100, виправдовує себе.

Нижче зазначимо кілька кращих нових ICO та передпродажів криптовалюти, які запускаються прямо зараз:

Metacade (MCADE)

Brigade Thugs (BTHG)

Artyfact (ARTY)

Metablaze (MBLZ)

Fancythattoken (FNCY)

EstateX (ESX)

Mr Bob Token (MRBOB)

1. Metacade (MCADE)

Metacade — це одне з найкращих ICO, до яких можна зараз долучитися. Платформа поєднує звичайний і змагальний геймплей, щоб забезпечити комплексний досвід у GameFi. Кількість різноманітних Р2Е-ігор в Metacade робить її найбільшою блокчейн-аркадою, і кожен ігровий досвід пропонує своїм користувачам найкращу нову ігрову механіку ICO.

Більше того, Metacade надає соціальний хаб для користувачів Web3. Окрім найкращих нових криптовалютних ігор у Metacade, цей соціальний хаб пропонує додаткові механізми заробітку, зокрема Create2Earn, Compete2Earn і Work2Earn. Та увага, яку Metacade приділяє створенню соціального аспекту, робить його одним із найкращих нових ICO, які можна зараз придбати.

Create2Earn — одна з кращих функцій, яку планує запустити цей проєкт. Metacade даватиме творцям контенту винагороди в токенах MCADE за те, що вони діляться альфа-версіями ігор, публікують огляди на ігри та взаємодіють з іншими користувачами в Metacade . Це стимулює обмін знаннями про GameFi в Metacade та сприяє зміцненню духу спільноти на платформі.

І нарешті, токен MCADE є одним із найкращих ICO у 2023 році, адже завдяки механізму Work2Earn він створює нові можливості для пошуку роботи користувачами. Це дозволить криптоентузіастам отримати оплачувану роботу в Web3 на неповний чи повний робочий день. Безсумнівно, Metacade входить в список кращих криптовалют, які варто придбати прямо зараз.

2. Brigade Thugs (BTHG)

Як і Metacade, Brigade Thugs прагне надавати багатий GameFi-досвід, тому цей проєкт є одним із кращих ICO, які можна придбати зараз. Ця бойова Р2Е-гра пропонує класні різноманітні функції, зокрема вбудований механізм фінансових винагород та параметри NFT, які можна налаштовувати під себе, здається, безкінечно.

Геймери можуть досліджувати величезний світ і виконувати завдання та отримувати за свій прогрес фінансову винагороду. По суті, Brigade Thugs — це бойова гра, тобто користувачі можуть об’єднуватися та боротися проти ворожих племен, які загрожують їхньому внутрішньоігровому поселенню.

Нещодавно розпочався передпродаж токенів BTHG, тому перші криптоінвестори мають рідкісний шанс взяти участь в одному з найкращих нових ICO, доки цей проєкт не злетів. Платформа має всі шанси стати популярною в GameFi-секторі, адже пропонує динамічний ігровий процес, захоплюючий сюжет та безліч стимулів, які дозволять геймерам грати годинами.

3. Artyfact (ARTY)

GameFi продовжує набирати обертів в блокчейні, тому завдяки цікавому ігровому процесу та сучасній графіці Artyfact є одним із кращих нових ICO-проєктів, в який можна інвестувати. Його називають одним із найперших ігрових проєктів класу AAA, який запустять, і з часом Artyfact забезпечить кардинально новий ігровий досвід.

Artyfact може підтримувати надзвичайно масштабований та імерсивний ігровий досвід в блокчейні завдяки поєднанню Unreal Engine 5 та Binance Smart Chain. Цей віртуальний світ став домом для багатьох колекційних предметів NFT, які геймери можуть знайти та розблокувати, причому кожен із них має фінансову цінність.

Токен ARTY є однією з кращих криптовалют, яку варто зараз придбати, і наразі проходить ранній етап його інвестування. Тим, хто вірить у довгострокові перспективи проєкту Artyfact, цей захід може принести значні прибутки. Гра чудово відповідає вимогам ринку та зможе розвиватися експоненціально, якщо їм вдасться виконати свої ранні обіцянки щодо майбутнього.

4. Metablaze (MBLZ)

Платформа Metablaze надає унікальний ігровий досвід, підкріплений одними з найновітніших можливостей блокчейну, і це, безсумнівно, робить її одним із кращих нових ICO, до яких можна долучитися прямо зараз.

Завдяки багатьом інноваційним ігровим функціям та механікам Metablaze напевно стане однією з найулюбленіших криптоігор у своєму жанрі. За своєю суттю Metablaze — це колекційна карткова NFT-гра і головний претендент серед кращих нових ICO, які з’являються на ринку. Це одна з топових новітніх криптоігор, і тут гравці можуть купувати, продавати та збирати NFT і разом з тим отримувати стабільний потік доходу завдяки P2E-механізмам.

Користувачі можуть досліджувати відкритий світ та знаходити скарби, змагаючись із навколишнім середовищем або іншими гравцями та виконуючи завдання. Оскільки цей новий проєкт має величезний потенціал на майбутнє, передпродаж Metablaze є одним із кращих нових ICO, в які зараз можна інвестувати.

5. Fancythatoken (FNCY)

Бренд I Fancy That зараз представляє Fancythattoken — новий токен на блокчейні, що дозволить спростити платежі в цифрових активах. Використовуючи FNCY, користувачі можуть здійснювати транзакції на платформі за допомогою спеціального криптовалютного гаманця та біржі, яка ідеально відповідає потребам бізнесу.

FNCY випускають разом з кількома блокчейн-сервісами, щоб власники отримали найкращий користувацький досвід, який тільки можливо, і це основна причина, чому це одне з найкращих ICO, до яких зараз можна долучитися. Платформа дає покупцям токенів доступ до цілої низки продуктів нерухомості, що пропонує цей бренд, і які охоплюють кілька основних галузей.

Криптогаманець та вбудована криптобіржа дозволяють будь-кому в простий спосіб здійснювати транзакції за допомогою децентралізованих технологій. Окрім цього, I Fancy That випустить дебетову картку Visa, яка дозволить користувачам з легкістю витрачати свої токени FNCY у магазинах по всьому світу і сплачувати при цьому низькі комісії. Це одне з кращих нових ICO, які відбуваються в даний момент, тому передпродаж токенів FNCY є фантастичною інвестиційною можливістю.

6. EstateX (ESX)

EstateX — це революційне блокчейн-рішення, яке відкриває ринок нерухомості для зацікавлених сторін у всьому світі. Цей метод фрактальних інвестицій дозволяє користувачам придбати частину багатьох реальних будівель, причому кожну зазначену нерухомість можна купувати, продавати та отримати за це прибутки.

Більше того, унікальна цінність EstateX полягає в тому, що проєкт пропонує доступну точку входу, щоб поступово заволодіти власністю, та дає рівноправний доступ до інвестицій у нерухомість. З цієї причини ICO ESX є багатообіцяючою інвестиційною можливістю, що може принести значні прибутки в найближчі роки.

EstateX є одним із кращих нових ICO, до яких можна зараз долучитися, адже він поєднує традиційні інвестиції в нерухомість із абсолютно новими технологіями та може завоювати значну частку ринку. EstateX — це найкраща нова криптовалюта для тих, хто хоче торгувати токенізованою нерухомістю.

7. Mr Bob Token (MRBOB)

Mr Bob — це унікальна GameFi-платформа за мотивами мемів, яка поєднує найкращі елементи блокчейн-ігор та технології віртуальної реальності. Це величезний метавсесвіт, який користувачі можуть вільно досліджувати, заводити друзів у Mr Bob та отримувати інтегровані фінансові винагороди за допомогою Р2Е-механізму.

Це один з кращих нових ICO, які зараз запускаються, і Mr Bob дарує нескінченне задоволення завдяки передовим програмам заохочення. Такого роду проєкти історично показували дуже гарні результати, що підкреслює той факт, що Mr Bob, можливо, є однієї з найкращих криптовалют, які варто придбати прямо зараз.

Токен MRBOB запустять під час його передпродажу. Такі ICO можуть бути одними з найприбутковіших інвестиційних можливостей у Web3-просторі, а весела GameFi-платформа Mr Bob може допомогти всім раннім інвесторам отримати вражаючі прибутки. Безперечно, це одна з кращих криптовалют, яку можуть зараз придбати ті, хто хоче диверсифікувати свій інвестиційний портфель за допомогою дорогоцінних проєктів на ранній стадії.

Краща інвестиційна можливість року?

Metacade створює найбільшу блокчейн-аркаду з найбагатшою добіркою P2E-ігор, яку тільки пропонують криптоплатформи. Окрім цього, проєкт допомагає розвивати GameFi-сектор, створюючи робочі місця для користувачів блокчейну та фінансуючи розробників через програму Metagrants.

Metacade має високий довгостроковий потенціал як один з кращих нових криптопроєктів, тому очевидно, що потрібно відвідати передпродаж токенів MCADE. Спочатку токен коштував лише 0,008 долара за монету, а протягом передпродажу його ціна підвищиться до 0,02 долара. Саме тому в інвесторів є обмежений час, щоб долучитися до проєкту номер один у цьому списку, особливо враховуючи той факт, що кінець передпродажу вже не за горами.