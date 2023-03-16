Прогноз ціни на криптовалюту: як високо можуть піднятися AltSignals і Polygon у 2023 році?

Очікується, що 2023 стане роком поверненням крипторинку, адже на початку року ціни нарешті почали відновлюватися після тих важких складнощів, з якими зіткнулися ринки в 2022 році. Цінові прогнози на криптовалюту на цей та наступні роки покращуються, а платформи торгових сигналів, як-от AltSignals, повідомляють про значне збільшення трафіку, бо інвестори знову відкривають свої гаманці в очікуванні зростання цін.

Така поведінка простежується в цінових прогнозах для Polygon, який після року боротьби знову відновлює свої бичачі перспективи. Саме тому інвестори цікавляться, наскільки високо може піднятися токен MATIC у 2023 році, та що це означає для нового токена ASI від AltSignals.

ASI запускається під час відновлення ринку

Біткоїн (BTC) розпочав 2023 рік блискуче і нарешті знову піднявся вище позначки в 20 000 доларів. Як показує історія, коли BTC лідирує, за ним слідують інші валюти, і ця картина знову підтвердилося в 2023 році. Такі здобутки свідчать про відновлення більш загального ринку, і це можна було побачити, коли на початку року ціна MATIC зросла більше ніж на 70%.

AltSignals вже добре зарекомендував себе як лідер ринку сигналів для криптотрейдингу, і його спільнота налічує понад 50 000 учасників. Нещодавно компанія повідомила, що випустить новий нативний токен ASI під час передпродажу, який розпочався в березні 2023 року. $ASI вже має значну вбудовану корисність, яка зросте ще більше, коли запустять новий алгоритм ActualizeAI, і це, ймовірно, дасть можливість першим інвесторам отримати високі прибутки.

Що таке Polygon?

Polygon — це DeFi-проєкт, що має покращити масштабованість Ethereum та дозволяє розробникам створювати зручні децентралізовані додатки (dApps) та ефективно масштабувати їх відповідно до своїх потреб. Окрім зручного масштабування, користувачі отримують й інші переваги: надзвичайно низькі комісії за транзакції та чудовий рівень безпеки.

Мережа Polygon використовує найкращі характеристики блокчейну Ethereum і поєднує їх з іншими ланцюгами, щоб створити повноцінні багатоланцюгові системи. Така комбінація функцій гарантує, що dApps повною мірою отримують все найкраще від мережі Ethereum, а розробники можуть використовувати при цьому швидку і більш потужну платформу.

Прогноз ціни для Polygon (MATIC): чи сягне 2 доларів у 2023 році?

Після приємного початку року, який пережили крипторинки, аналітики переглядають свої цінові прогнози для Polygon на 2023 рік у бік підвищення. Це свідчить про більш оптимістичні цінові прогнози для MATIC на цей рік.

Наразі токен MATIC коштує 1,02 долара, і найбільш оптимістично налаштовані аналітики не виключають, що до кінця року він знову підніметься вище 2 доларів. Однак інші прогнози для Polygon є більш помірними, очікується, що до кінця 2023 року його вартість буде приблизно в межах 1,80-1,85 долара.

Що таке AltSignals?

Спільнота AltSignals вже є найбільшою спільнотою криптотрейдерів у Web3, і ця платформа постійно надає своїй величезній глобальній спільноті доступ до найбільш затребуваних торгових сигналів; ця функція буде посилена новими можливостями алгоритму ActualizeAI, що використовує машинне навчання для забезпечення найкращих даних для торгівлі. Його інноваційний інструмент AltAlgo™ Indicator має вирішальне значення у забезпеченні торгових даних, адже він постійно сканує ринки в режимі реального часу, щоб надавати інформацію, коли найкраще купувати та продавати валюти.

Завдяки можливостям розвідки, що охоплюють всі основні криптовалюти, зокрема BTC, Litecoin (LTC) та Ethereum, AltAlgo™ вже стаав надійним постачальником індикаторів ринку. Бектестінг цього інструменту продемонструвало надзвичайний показник успішності в 83,56% при торгівлі BTC і відмінний показник в 70,09% при торгівлі ETH. Такі результати, а також рейтинг 4,9/5 на сайті Trustpilot, де є майже 500 позитивних відгуків, показують, чому так багато трейдерів довіряють AltSignals.

Як працює $ASI?

Власники монет ASI отримають доступ до кількох класних спеціальних функцій на платформі AltSignals, у тому числі до нового інструменту ActualizeAI, який використовуватиме машинне навчання, шаблони природної мови (NLP) і прогнозне моделювання, щоб покращити успішність своїх торгових сигналів. Вже лише ця функція дасть власникам токенів ASI можливість значно збільшити їхні криптоактиви.

Крім того, є ще декілька способів, завдяки яким власники монет можуть розблокувати додаткові функції $ASI. Наприклад, учасники клубу AI Member Club отримають бета-доступ до нових продуктів та функцій AltSignals. Тобто, як тільки з’являться на запустяться нові функції, учасники цієї групи отримають до них ексклюзивний доступ на певний час та зможуть давати зворотний зв’язок безпосередньо команді розробників AltSignals.

Чи зможе $ASI досягти 1 долара у 2023 році?

Передпродаж ASI, ймовірно, активно набиратиме обертів, адже токен випустять за ціною в 0,012 долара, бо він вже має підтримку величезної існуючої користувацької бази, і за ним стоїть вже реальний проєкт. Його спільнота вже є однією з найбільших у криптогалузі і буде зростати як сніжок у найближчі місяці та роки.

Прогнозують, що до завершення передпродажу ціна $ASI підніметься до 0,02274 долара, тому аналітики очікують, що інтерес до нього зросте, коли він буде доступний на централізованих біржах. Аналітики, які займаються ціновими прогнозами для криптовалюти, вважають, що ціна в 1 долар на 2023 рік є реалістичною, це може статися завдяки тому, що проєкт орієнтується на спільноту, активно використовує інноваційні інструменти ШІ та має відмінну репутацію.

Прогнози цін для AltSignals vs Polygon: що варто придбати?

Ми бачимо, що цінові прогнози для криптовалют на 2023 рік постійно покращуються, тому нинішні власники MATIC можуть розраховувати на вражаюче зростання вартості своїх активів у 2023 році. Однак нові інвестори, які лише зараз вкладають кошти в MATIC, отримають помірні прибутки порівняно з тими, які потенційно пропонує ASI.

AltSignals має потенціал стати лідером галузі у впровадженні передових технологій ШІ, адже виводить свої рішення для торгових сигналів на новий рівень. Під час передпродажу доступна обмежена кількість токенів ASI, тому інвесторам було б розумно ознайомитися з цим проєктом найближчим часом, щоб потім не відчувати розчарування, коли проґавлять проєкт, який може стати найкращою покупкою 2023 року.