7 найкращих ігор метавсесвіту, в які варто інвестувати у 2023 році

Ігри метавсесвіту постійно розвиваються та вдосконалюються. Ця технологія дає гравцям нові можливості для заробітку та нові методи дослідження цікавих ландшафтів в мережі, і це робить такі ігри одними з найбільш затребуваних інвестиційних можливостей.

У цій статті ми розглянемо та оцінимо найкращі ігри метавсесвіту відповідно до їхнього інвестиційного потенціалу:

Metacade (MCADE) Axie Infinity (AXS) Gods Unchained (БОГИ) Decentraland (MANA) Enjin (ENJ) The Sandbox (SAND) Star Atlas (ATLAS)

1. Metacade (MCADE)

У 2023 році серед всіх ігор метавсесвіту найкращу інвестиційну можливість пропонує Metacade . Metacade створює найбільшу аркаду на блокчейні, пропонує різноманітні аркадні ігри, кожна з яких використовує механізм Рlay-to-Еarn (P2E). Гравці можуть змагатися в турнірах PvP та отримувати фінансові винагороди за проходження нескінченної кількості рівнів у цих класичних аркадних іграх.

Окрім цього, Metacade стане центральним осередком для всієї GameFi-спільноти. Платформа надає місце для зустрічі, де можна поспілкуватися з іншими учасниками та дізнатися останні тенденції, також гравці отримують токени MCADE за те, що надають спільноті корисну інформацію.

По суті, Metacade керується спільнотою. Спільнота може отримати доступ до платних вакансій бета-тестувальників, допомогти знаходити баги та оптимізувати ігровий процес до офіційного випуску нових ігор. Користувачі Metacade можуть отримати унікальну можливість долучитися до процесу розробки ігор та розпочати кар’єру в Web3-просторі.

Чому варто придбати MCADE?

Metacade бере участь у розробці ігор метавсесвіту безпосередньо через свою програму Metagrants. Metagrants виділяються найбільш популярним блокчейн-іграм, і це може допомогти підвищити загальний рівень інновацій у GameFi-секторі.

До того ж, токен MCADE є зовсім новим, і нещодавно в рамках його передпродажу вдалося залучити 1,12 млн доларів інвестицій лише за три тижні. Зараз MCADE коштує лише 0,01 долара за токен і може перевищити позначку в 1 долар протягом 2023 року, коли розробка Metacade повністю завершиться.

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2. Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity (AXS) — цифрова колекційна карткова гра, побудована на блокчейні Ethereum. Axie — це унікальні віртуальні домашні тварини, які мають різні навички, характеристики та передісторію. Гравці можуть збирати цих тварин і в процесі гри підвищувати свій рівень.

Гра метавсесвіту Axie Infinity позиціонується як щось середнє між Pokemon і Tamagotchi. Подібно до цих двох ігор, Axie Infinity виявилася надзвичайно популярною серед геймерів з усього світу. У жовтні 2021 року кількість денних користувачів Axie Infinity становила понад 2 млн, що зробило її одним із найпоширеніших децентралізованих додатків (dApps) на блокчейні.

Axie Infinity стала однією з перших ігор, де використали невзаємозамінні токени (NFT), щоб створити гру на основі блокчейну. Судячи з усього, коли Axie Infinity запустили в 2018 році, вона популяризувала рух GameFi, і відтоді токен AXS увійшов до топ-50 криптовалют за ринковою капіталізацією.

Чому варто придбати AXS?

Axie Infinity — це одна з оригінальних блокчейн-ігор, яка має унікальну структуру. Міст Ronin — це сайдчейн Ethereum, який створили спеціально для Axie Infinity, щоб покращити сумісність гри з блокчейном.

Прогнозують, що через деякий час токен AXS повністю оговтається від падінь ведмежого ринку. Ціна AXS наразі становить 6,31 долара, а історичний максимум був 166 доларів, і токен AXS може з часом відновити ці максимуми. Саме тому ця гра метавсесвіту посідає другу сходинку в списку тих, куди варто інвестувати гроші протягом 2023 року.

3. Gods Unchained (БОГИ)

Gods Unchained — це стратегічна онлайн-гра, де гравці обмінюються NFT, покращують свою колоду карт та змагаються за перемогу з іншими гравцями. Гра метавсесвіту Gods Unchained використовує P2E-механізм та дає гравцям фінансові винагороди, коли ті виграють битви та розширюють свої колекції NFT.

Цей проєкт очолює досвідчена команда, зокрема Кріс Клей, колишній ігровий директор Magic: The Gathering Arena (MTGA). Gods Unchained працює подібно до MTGA, виняток становлять ті додаткові переваги, що мають цифрові активи, які належать вам, а також інтегровані фінансові винагороди для гравців.

Від моменту її створення в 2018 році гра Gods Unchained здобула значну кількість прихильників. У листопаді 2021 року було продано мільйони індивідуальних колекційних карток, і запустили GODS, нативний токен цієї платформи.

Чому варто придбати GODS?

Gods Unchained — це добре відома гра метавсесвіту, що має відносно новий токен. Токен GODS запустили наприкінці бичачого ринку в 2021 році, тому поточна ціна в 0,1997 долара неточно відображає його вартість.

Оскільки загальний криптовалютний ринок готується до наступного бичачого ринку, GODS може значно зрости, і його ціна може сягнути нових висот. Відомо, що під час бичачих ринків нові токени зростають по параболі, і GODS виграє від такого початкового поштовху; до того ж, у нього є додаткова подушка безпеки, адже ця гра метавсесвіту вже досить популярна.

4. Decentraland (MANA)

Decentraland — гра метавсесвіту, в якій користувачі можуть придбати цифрові ділянки землі та створити унікальні додатки і досвід. В якості засобу обміну на платформі Decentraland використовують токен MANA, за допомогою якого гравці можуть придбати токени LAND – унікальні NFT, що представляють ділянки віртуальної нерухомості.

На своїх придбаних ділянках LAND користувачі можуть будувати будь-що на власний розсуд, зокрема художні галереї, майданчики для тренувань, кімнати для зустрічей та майже все, що можна тільки уявити. Ці об’єкти можна досліджувати та монетизувати різними способами, адже користувачі повністю контролюють свої активи на платформі Decentraland.

Decentraland сприяє розширенню ігрового сектору в метавсесвіті, адже в основі гри лежить контент, створений користувачами ( UGC ). Платформа дозволяє будь-кому купувати та продавати цифрові активи в метавсесвіті, знижує бар’єри для доступу до цифрової нерухомості та сприяє кращому користувацькому досвіду, надаючи більший особистий контроль.

Чому варто придбати MANA?

Decentraland може збільшити впровадження технології метавсесвіту завдяки своїй унікальній механіці. Платформа може обслуговувати окремих творців контенту та компанії, які прагнуть створити віртуальний досвід. Це дозволяє встановлювати абсолютно нові способи взаємодії з іншими людьми через Інтернет, і, можливо, з часом це буде набувати популярності.

Наразі токен MANA коштує 2,00 долара США, і при такій поточній ціні він виглядає недооціненим. Експерти прогнозують, що протягом наступних років MANA матиме значні успіхи, адже метавсесвіт стане більш розповсюдженим, і це робить її четвертою найкращою грою метавсесвіту, в яку можна інвестувати протягом 2023 року.

5. Enjin (ENJ)

Enjin (ENJ) — це блокчейн-платформа, яка полегшує розробку ігор метавсесвіту. Платформа прагне зробити так, щоб створення, управління та торгівля цифровими активами в грі стали більш доступними. В Enjin будь-яка людина може легко створювати NFT, адже проєкт пропонує низку інструментів, які роблять цей процес простим та інтуїтивно зрозумілим.

Окрім того, Enjin пропонує деякі унікальні функції, які були спеціально розроблені, щоб покращити користувацький досвід в іграх метавсесвіту. Токени ENJ заблоковані в NFT, які були створені на платформі, і це дозволяє гравцям отримати ліквідність миттєво. Така функція дозволяє здійснювати швидкі операції за низькою ціною.

Чому варто придбати ENJ?

Популярність GameFi продовжує зростати, а NFT-технологія залишається основою цього сектору. Enjin може допомогти оптимізувати досвід користувача в багатьох блокчейн-іграх, покращити швидкість транзакцій і прозорість NFT у різних іграх на блокчейні, що надає йому значну цінність у загальній екосистемі GameFi.

Наразі токен ENJ коштує 0,247987 долара, що значно нижче історичного максимуму в 4,82 долара. Очікується, що Enjin Network розширить свою ігрову екосистему, і, як результат, токен ENJ виграє від високого попиту та росту цін. ENJ — це один із кращих проєктів, в які варто інвестувати, оскільки він підтримує безпосередньо розробку ігор метавсесвіту.

6. The Sandbox (SAND)

The Sandbox дозволяє користувачам створювати власний цифровий світ та досліджувати величезну кількість ігрових можливостей, створених іншими гравцями. На відміну від інших ігор метавсесвіту, які зосереджені на бойових діях та активному геймплеї, The Sandbox заохочує гравців досліджувати ландшафт, розповідати друзям історії та будувати власні світи.

The Sandbox фокусується на UGC і робить створення ігрових ресурсів більш доступним для всіх. Користувачі можуть створювати ігри, не маючи практично досвіду програмування, і з часом це може допомогти підвищити рівень інновацій у розробці ігор.

Гру The Sandbox порівнюють із Minecraft через її фокус на UGC. Minecraft — це найпопулярніша в історії комп’ютерна гра, і це демонструє широкий попит на той тип досвіду, який надає The Sandbox.

Чому варто придбати SAND?

SAND — це засіб обміну, який дозволяє користувачам купувати та продавати на платформі ігрові активи. The Sandbox — це популярна гра метавсесвіту, яка протягом березня 2022 року залучила понад 2 млн активних користувачів, і очікується, що з часом ця платформа продовжить розвиватися.

Зараз SAND торгується за 0,413 долара, і прогнозують, що протягом наступних років його вартість значно зросте. Саме тому це один із найкращих проєктів метавсесвіту, в який варто інвестувати в 2023 році.

7. Star Atlas (ATLAS)

Star Atlas — футуристична гра метавсесвіту, дія якої відбувається в космосі. У цьому метавсесвіті використовується Unreal Engine, що допомагає створити кінематографічну графіку, яка може затягнути гравців у вражаючий 3D-світ. Гравці можуть досліджувати простір та проходити нові випробування, а також будувати цілі міста, використовуючи придбані ділянки землі та активи, які можна продавати.

За допомогою токена ATLAS можна купувати, продавати та оновлювати NFT. Серед предметів, якими можна торгувати: космічний корабель, члени екіпажу, земельні ділянки та інші предмети, якими можна скористатися для покращення ігрового досвіду. У грі використовується P2E-механізм, яка дозволяє всім гравцям отримувати фінансові винагороди.

Чому варто придбати ATLAS?

Star Atlas запустили у 2021 році, і відтоді ця гра стала головною серед ігор метавсесвіту. Ця платформа пропонує унікальний досвід, який занурює гравців у відкритий космос, вона має захоплюючий сюжет, покращену графіку та інтегровані фінансові винагороди.

Очікується, що поточна ціна ATLAS, яка наразі становить 0,00292817 долара, значно зросте. Безперечно, це одна з найкращих ігор метавсесвіту, на яку варто звернути увагу в 2023 році, оскільки інвестиції за такою ціною можуть з часом принести серйозні прибутки.

Metacade — найкраща гра метавсесвіту, в яку варто інвестувати у 2023 році

У рамках бета-фази передпродажу токена MCADE їх розпродали надзвичайно швидко. Ціна MCADE стартувала з 0,008 долара і під час передпродажу буде поступово зростати до 0,02 долара. Оскільки протягом наступних кількох років Metacade може стати одним із найбільших криптопроєктів, передпродаж MCADE може стати найбільшою інвестиційною можливістю 2023 року.

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