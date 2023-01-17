За один торговий день пара ACH/USD здорожчала на 50%

Патерн спадаючого клину свідчить про бичачий забіг

Ризик помилкового прориву зберігається

Криптовалютний ринок постраждав від скандалу з FTX, оскільки інвестори почали масово втікати через ще одне шахрайство в галузі. Однак, незважаючи на численні прогнози, що криптогалузь зазнає краху, нещодавня цінова динаміка дає торговцям надію.

Візьмемо, наприклад, Alchemy Pay (ACH). Учора ця криптовалюта привернула до себе багато уваги, бо вона зросла десь на 50% по відношенню до долара США.

Alchemy Pay став першим у світі платіжним шлюзом, який поєднує фіатні валюти та криптоекономіку. Двома словами, він прагне побудувати міст між криптовалютним і фіатним світами.

Зараз в обігу знаходиться 4,9 млрд монет, а максимальна пропозиція цієї криптовалюти становитиме 10 млрд монет. За поточною ринковою ціною ринкова капіталізація Alchemy Pay складає близько 60 млн доларів США, і щодня продають понад 180 млрд монет.

Графік ACH/USD від TradingView

Спадаючий клин вказує на більший потенціал зростання, однак досі побоюються помилкових проривів

До недавнього часу ACH/USD торгувався важко, як і решта криптовалют на ринку. Але через нещодавній відскок біткоїну та інших основних криптовалют дрібні монети також почали рухатися.

Таким чином, цінова дія вийшла з патерну спадаючого клину. Така картина сигналізує про розворот тренду; у більшості випадків на ринку простежується більше половини цього патерну.

Однак це не означає, що ринок знову не впаде на дно.

Саме тому будь-яка довга угода повинна мати стоп-лосс ордер у найнижчій точці спадаючого клину, а тейк-профіт потрібно розмістити десь на половині відстані, яку пройшов ринок на під час падіння. Іншими словами, чудово підійде позначка 0,035.

Однак є побоювання, що вчорашній відскок був ще одним помилковим проривом. Якщо поглянути на те, що відбувалося в минулому, бачимо подібні прориви, які виявлялися помилковими, бо ринок розвертався і встановлював новий мінімум.

Підіб’ємо підсумки: якщо нещодавні мінімуми збережуться, ACH/USD може зрости ще більше.