На початку 2021 року банк за рекомендацією Грошово–кредитного управління Сінгапуру (MAS) запустив інституційний відділ для торгівлі криптовалютами.

Як заявив у понеділок головний виконавчий директор банку Піюш Гупта, DBS, гігант у галузі банківських і фінансових послуг, головний офіс якого знаходиться в Сінгапурі, має намір створити відділ для торгівлі криптовалютами, який буде спеціалізуватися на роздрібних інвесторах.

Гупта розкрив ці плани під час доповіді про прибутки, що послідувала після звіту банку за четвертий квартал, який опублікували в понеділок.

Згідно з цим виступом, який цитує інформаційне видання CoinDesk, перш ніж з’явиться такий торговий відділ, потрібно дуже багато чого зробити. Тим не менш, керівник DBS вважає, що до кінця року цей постачальник фінансових послуг буде працювати з усіма системами.

«Ми починаємо перший етап роботи, щоб розширити межі поточної бази інвесторів», – повідомив Гупта.

На даний момент сінгапурський банківський гігант прагне розширити свою поточну інфраструктуру, щоб надавати нові послуги клієнтам, які знаходяться за межами наявної бази акредитованих інвесторів, як додав генеральний директор.

Гупта зазначив, що більшість роботи над відділом криптоторгівлі полягає в тому, щоб дотримуватися правових вимог і запропонувати зручність використання.

Протягом наступних кількох місяців мають розробити та реалізувати роботи, щоб відділ став зручним у використанні, а також інтегрувати його з криптоактивами, і десь в червні 2022 року визначать, коли він стане доступним для користувачів.

Минулого року DBS отримав дозвіл від Грошово-кредитного управління Сінгапуру (MAS) надавати послуги з торгівлі криптовалютами і став одним із головних банківських установ у всьому світі, які прагнуть долучитися до криптопростору, щоб задовольняти попит клієнтів.

Плани відкрити відділ роздрібної торгівлі криптовалютами з’явилися після того, як банку вдалося успішно запустити відділ криптоторгівлі для інституційних інвесторів.