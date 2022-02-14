Nexo пропонує своїм користувачам три основні переваги: висока прибутковість, миттєвий обмін та позики під заставу.

Тепер за допомогою ATOM можна миттєво взяти позику зі ставкою від 0% річних.

Біржа Nexo почала надавати підтримку ATOM, нативного токена в блокчейні Cosmos, при цьому користувачі отримують кілька переваг, за допомогою яких вони можуть покращити свої інвестиції в криптовалюту.

За повідомленням, яке опубліковали в CoinJournal, така інтеграція дозволяє купувати ATOM безпосередньо за фіатні гроші, тобто тепер користувачі можуть придбати цю монету за криптовалюту або за фіат, використовуючи дебетові та кредитні картки Visa або Mastercard.

Торгівля буде здійснюватися за допомогою трьох криптопар (Bitcoin, Ethereum і стейблкойн Tether (USDT)), а також у фіатних валютах (USD, EUR і GBP).

Тобто це виглядає так: ATOM/BTC, ATOM/ETH, ATOM/USDT, ATOM/USD, ATOM/EUR і ATOM/GBP, і з часом будуть додавати більше варіантів.

Отримайте до 11% відсотків на ATOM

Те, що біржа Nexo додала токен ATOM, дозволяє клієнтам цієї регульованої криптоплатформи скористатися перевагами цілої низки інструментів та продуктів, що зможе збільшити вартість їхніх портфелів.

Придбайте ATOM і почніть отримувати прибутки за його утримування, які становлять до 11%. Виплати сплачуються щодня. Прибуток залежить від рівня лояльності користувача: Платиновий рівень пропонує до 11%, а Базовий — до 7%.

За даними Nexo, власники ATOM можуть підвищити свої процентні ставки, якщо оберуть функцію фіксованого терміну на трьох рівнях: Срібло, Золото та Платина. А щоб підвищити відсоток ще більше, користувачі можуть отримувати виплати в токенах NEXO, обравши функцію «Заробляти в NEXO».

Отримайте доступ до кредитів ATOM

Власники ATOM можуть отримати доступ до цієї функції, відкривши кредитну лінію. Що пропонує стандартна кредитна лінія від Nexo?

Процентні ставки становлять лише 0%, якщо брати позику з процентним співвідношенням основної суми кредиту та оціночної вартості застави (LTV) менше 20%

Дозволяється LTV до 33%

Мінімальна сума кредиту — від 50 доларів

Кредитні перевірки відсутні

Без щомісячних виплат

Жодних комісій за обслуговування

Майже миттєве підтвердження та виплата

Миттєвий обмін

На біржі Nexo можна миттєво і без проблем отримати ATOM, конвертуючи інші цифрові активи, як-от Ethereum та USDT.

За даними Nexo, користувачі також можуть скористатися програмою лояльності: при купівлі ATOM на біржі можна отримати до 0,5% кешбеку. Більше того, команда Nexo планує якнайшвидше додати функції поповнення та зняття коштів ATOM.

Ціна на АТОМ

За останні 24 години Cosmos торгувався в мінусі, оскільки загальний ринок криптовалют боровся з ведмежим тиском, і така картина спостерігається протягом більшої частини 2022 року. Пара ATOM/USD впала на 3,7% десь до 26,10 долара, при цьому тижневі втрати складають 17%, а це означає, що зацікавлені інвестори можуть придбати монету зі знижкою.