Cosmos (ATOM) , як і інші великі монети, відчуває жар від зростання напруженості у Східній Європі. Протягом останніх кількох днів монета дещо знизилася. Ведмеді націлені на позначку в 25 доларів, але ATOM досить міцно тримається, незважаючи на величезний тиск. Розглянемо деякі важливі моменти:

Останніми днями бики запекло захищали рівень підтримки в 27,64 долара.

Однак на момент виходу статті цю позицію здали, і ATOM наразі торгується за 26,60 долара.

Незважаючи на це, ми очікуємо, що ATOM відновиться найближчим часом.

Джерело даних: Tradingview

Cosmos (ATOM): цінова дія та прогнози

Минулого тижня спостерігався певний тиск продажів, і, здавалося, ATOM був готовий повернутися до своєї зони підтримки в 25 доларів. Але бикам вдалося відбити цей тиск продажів і підтримувати цінову дію здебільшого вище позначки 27 доларів.

Однак на момент написання статті цю важливу зону підтримки пробили. ATOM торгується на рівні 26,66 долара, тобто за останні 24 години токен знизився на 7%. Тим не менш, ми ще сподіваємося, що ATOM підніметься вище 27 доларів.

З цікавістю будемо спостерігати, як довго бики зможуть утримувати монету вище цього порогу. Якщо в понеділок монета відкриє торги вище 27 доларів, то варто очікувати, що ATOM перевищить свою 200-денну SMA десь на рівні 30 доларів. Найближчими днями монета може навіть сягнути 32 доларів. Але якщо ведмедям вдасться утримати ціну нижче 27 доларів, можливо, буде падіння нижче 25 доларів і подальше зниження.

Чому варто звернути свою увагу на Cosmos (ATOM)

На сьогоднішній день Cosmos (ATOM) вважають одним із найбільш інноваційних блокчейнів, які прагнуть трансформувати децентралізовану екосистему. По суті, це не рішення для масштабування Ethereum, але цей проєкт надає чудову альтернативу завдяки своїй швидкості та низькій платі за газ.

Окрім того, проводиться все більше розробок в мережі Cosmos, запустили кілька класних DApp. Отож, це дуже перспективний проєкт, на який кожен серйозний інвестор має звернути увагу.