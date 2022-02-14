Керівник біржі ASX зазначає, що австралійський фондовий ринок прагне, щоб на біржі було якомога більше інвестиційних можливостей у класі криптоактивів.

За словами генерального директора Австралійської фондової біржі (ASX) Домініка Стівенса, скоріше за все, все більше і більше криптовалютних компаній прагнутимуть з'явитися у списках ASX, адже цей сектор продовжує зростати.

За словами Стівенса, криптовалюти мають стати значною частиною майбутніх пропозицій фондового ринку.

Окрім лістингу криптовалютних компаній, наприклад, Block (раніше Square) та біржових фондів (ETF), ASX прагне знайти спотові ETF для основних криптовалют, як-от Bitcoin та Ethereum, як повідомляє газета Sydney Morning Herald.

«Гадаю, що з розвитком галузі зможемо спостерігати, як в майбутньому компанії, на кшталт Square, з'являться в списках, але ми стежимо за якістю компаній, що пропонуються на нашій біржі, а цей простів розвивається дуже швидко», – зазначив він.

Проте Стівенс, який повідомив, що дещо пізніше цього року залишить свою посаду на цій біржі, вважає, що необхідно ще зробити багато речей у загальному криптопросторі, щоб гарантувати захист споживачам.

Він зазначив, що хоча люди заробили величезні статки в цьому секторі, та криптовалютну екосистему продовжують турбувати проблеми злому та інші можливі порушення безпеки.

Криптокомпанії пропонують диверсифікацію

Генеральний директор ASX повідомив, що технологічні компанії становитимуть значну частину індексу, і кількість лістингів для криптокомпаній та SPAC зростає.

Стівенс додав, що біржа ASX наразі знаходиться в чудовому стані і, ймовірно, отримає більше користі від зростання кількості компаній, адже технологічний сектор займає все більшу частину світового фондового ринку.

Такий крок є частиною плану диверсифікації біржі, оскільки вона орієнтується на конкурентні ринки в США та Азії. За словами керівника біржі, було б помилкою не зосередитися на криптоекосистемі, яка зростає і буде процвітати найближчі кілька років.

20 січня Jack Dorsey's Block дебютував на ASX після його злиття з компанією Afterpay. Спостерігачі відзначили, що цей лістинг може відкрити шлюзи для багатьох компаній, що працюютьз блокчейн-технологією.