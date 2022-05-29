Знаєте, ситуація там і досі складна.

Якщо дивитися зокрема на криптовалюту, то катастрофічний обвал UST і Luna викликав на крипторинках небачену раніше паніку. Одним з найбільш інтригуючих (і, відверто кажучи, жахливих) наслідків цього краху стало те, що Tether втратив свою прив’язку. Я деякий час не міг зробити глибокий аналіз Tether, бо, на мою думку, ця криптовалюта схожа на пісню «Happy» від Pharrell – вона така заїжджена, що в мене щоразу болить голова, коли її чую.

Але події минулого тижня, коли Tether почав втрачати свою прив’язку (цей тренд раптом став дуже популярним серед криптовалют), переконали мене, що настав час провести глибокий аналіз цієї криптовалюти.

Втрата прив’язки

Ви дізнаєтеся, що ринки переживають погані часи, коли ваш ґаджет не намагається більше виправити словосполучення «втрата прив’язки». Це те, що ми отримали, адже Tether опустився нижче 95 центів після обвалу UST (12 травня). Потужну хвилю розпродажів спровокували інвестори, які боялися, що Tether не має достатніх резервів, щоб витримати паніку на ринках, що виникла після обвалу UST від Terra.

На радість цієї екосистеми, ринок стабілізувався, а ціна монети піднялася. Проте навіть зараз, коли я пишу цю статтю (а пройшло вже два тижні), не вдалося повністю відновити прив’язку, і зараз ця криптовалюта торгується за 0,999 долара. Останній раз, коли я перевіряв її вартість, вона не дорівнювала 1 долару США.

Якби Tether обвалився, це, безсумнівно, спричинило б ефект доміно в усій галузі: ця пара й досі має найвищу ліквідність на ринку, і вона грає важливу роль в тому в усьому криптопросторі. Від початку травня Tether викупили на колосальні 10 млрд доларів. Якщо подивитися в історичному розрізі на те, як зростала ринкова капіталізація USDT, стає очевидно, що через цю нещодавню подію інвестори злякалися більше, ніж будь-коли раніше.

Якщо вам цікаво, Tether має резерви, щоб підтримувати свою ринкову капіталізацію в 73 млрд доларів. Роблять вони це чи ні – це лише частина питання, адже суть проблеми полягає в тому, чому взагалі потрібно починати з цього питання.

Ми вже бачили цей фільм

Мені набридло говорити про Tether і ситуацію з його резервами, адже це схоже на те, що ми вже два роки пандемії щодня обговорюємо в новинах кількість випадків зараження коронавірусом.

До того ж, це шкідливо для галузі в цілому, та й ця інформація виходить від того, хто ніколи не належав до скептиків Tether.

Невже так важко просто прояснити ситуацію та постійно публікувати чіткі дані про оновлення балансу? Зараз Tether робить це раз на квартал, однак вони не дотримуються тих стандартів, яким має відповідати компанія з 73 млрд доларів.

В останньому звіті від 31 березня було зазначено 82,425 млрд активів і 82,262 млрд доларів пасивів. Це означає, що власний капітал компанії становить 162 млн доларів, або, якщо використовувати у цьому контексті більш розмовний термін, перезабезпечення складає 162 млн доларів. Ну що ж, добре. Це здається прийнятним.

Але давайте тепер зробимо деякі обчислення. Ці 162 млн доларів становлять 0,2% активів. Отже, якщо їхні активи зменшаться на 0,2%, то Tether за визначенням буде мати недостатнє забезпечення. А це вже не так добре. І неприйнятно. Стейблкоїн з недостатнім забезпеченням, що ж тут може піти не так?

Склад резервів

Ви можете заперечити, що всі активи містяться в комерційних паперах, ОВДП та інших безпечних інвестиціях, але це не так. У тому ж звіті зазначено, що 5 млрд доларів вклали в «інші інвестиції (зокрема в цифрові токени)». 162 млн доларів перезабезпечення, які зараз має Tether, складають 3,3% від цієї суми в 5 млрд доларів. Якщо ви криптовалютний інвестор, вам не потрібно пояснювати, наскільки нестабільними можуть бути такі близькі і привабливі цифрові токени. Чи можете ви уявити, що після 31 березня цифрові токени впали на 3,3%, і тому Tether має недостатнє забезпечення? Б’юся об заклад, що можете.

Далі я розглянув цей звіт, з якого стало відомо, що одними з інвестицій Tether були токени Celsius були, якщо більш точно, в них вклали 62,8 млн доларів. Celsius Network — це платформа для кредитування, де вкладники можуть отримати додатковий прибуток від своїх активів (BTC, ETH тощо), якщо вони погодяться отримувати свої відсотки в токенах Celsius. Ви не проти, якщо ми поглянемо на графік токен Celsius починаючи з жовтня 2021 року, коли Tether інвестував понад 50 млн доларів у рамках його раунду фінансування серії B?

Яке круте падіння на 87%. Ой!

Нагадаю, наведені вище дані для активів та пасивів датуються 31 березня 2022 року. Відтоді ця криптовалюта зазнає значних втрат, тому хто знає, які там цифри зараз. Але оскільки Tether не надає прозорі на чіткі бухгалтерські дані, неважко уявити, що майбутні оновлені дані стосовно балансу зобразять картину в більш рожевих тонах, ніж вона є насправді.

Бухгалтерський облік

У Tether стверджують, що вони визнають у своєму балансі недостатність, а не прибуток, і що це враховує тоненький шматок власного капіталу в розмірі 162 млн доларів, який ми вже згадували вище. Отож, такі консервативні підрахунки. Але насправді це важко перевірити через відсутність прозорої звітності. Крім того, тут можна стати адвокатом диявола і сказати, що в рахунках зазначено зниження або втрату вартості, це свідчить, що Tether інвестував значно більше в «інші інвестиції (зокрема цифрові токени)», а не 5 млрд доларів, які зараз відображено в їхньому «балансі» (лапки поставили спеціально). І якщо вони зараз тонуть, хто знає, звідки це фінансування, і як почувається їхня компанія в цілому?

Знову ж таки, хоча відповіді на ці запитання є життєво важливими, мій основний аргумент полягає в тому, що для початку ці питання потрібно поставити. Саме тому я копаюся в балансових звітах, дістаю різні звіти кількамісячної давнини і намагаюся зібрати частини пазлу, щоб побачити картину в цілому. Однак це стейблкоїн вартістю 73 млрд доларів, який грає важливу роль у здоров’ї всієї криптовалютної системи. Ну не може він бути таким непрозорим: ця головоломка має бути зрозумілою для всіх.

Навіть якщо все йде гладко, і ви повністю довіряєте цим «балансовим звітам», не забувайте, що ця компанія має туманну історію. Спочатку вони стверджували, що їхні резерви забезпечені доларом США у співвідношенні 1:1, але потім провели розслідування генерального прокурора Нью-Йорка, в результаті якого встановили, що це брехня. Без перебільшення. Саме тому вони були змушені змінити свою риторику з «повністю забезпечений доларом США» на повністю забезпечений «резервами Tether». Більше того, ці оновлення балансу публікують лише для того, щоб задовольнити вимоги, які винесли в результаті того самого розслідування. В іншому випадку, ситуація була б ще більш темною, ніж зараз.

Переваги

Усі ці розмови підводять до того, чому, на мою думку, добре, що протягом останнього місяця викупили цю монету на суму 10 млрд доларів. Чим меншим стає Tether, тим меншим буде його вплив на галузь, і тим меншим буде ефект доміно в сценарії «Судного дня» (лише чисто гіпотетично). Чим скоріше в галузі зникнуть ці нудні та виснажливі питання стосовно резервів Tether, які постійно повторюються, тим краще.

Як я вже сказав, не вірю, що варто очікувати обвалу USDT. Я ніколи не вважав себе скептично налаштованим щодо Tether, подібно до тих багатьох людей, які постійно борються проти нього і роблять це роками. Однак після тих кроків, які нещодавно зробила компанія, і через те, що вони так нікчемно подають свої балансові звіти, USDT почав все більше мене відлякувати.

За будь-якої нагоди я уникаю USDT і обираю більш солідні стейблкоїни. Адже все зводиться до простого питання: чому б і ні? Немає жодної переваги тримати Tether (окрім того, що він дуже поширений), та й інші стейблкоїни зараз його наздоганяють. Проте існує величезний ризик зниження, хоча ви в нього й не вірите. І навіть якщо ви не погоджуєтеся з тим, що він ще може обвалитися, такої втрати прив’язки, яка спостерігался цього місяця, має бути достатньо, щоб переконати вас володіти більш стабільним стейблкоїном (коли я писав цю фразу, я почав розуміти, чому деякі люди висміюють криптовалюту). Сподіваюся, представники галузі послідують цьому ж прикладу, тому що вірити ви чи ні, але історія повторюється, вона не зникне безслідно і завдасть шкоди усім причетним.

Висновок

Минулого місяця вартість цього стейблкоїну становила 83 млрд доларів. Тепер вона складає 73 млрд доларів. Сподіваюся, його популярність і далі буде падати, а більш солідні та прозорі стейблкоїни цілком органічно будуть завойовувати свою частку ринку. Певний час USDT був напастю для галузі, тому я посміхаюся, коли бачу, як викупляють кожен долар USDT.

А закінчу я вказаною нижче цитатою від технічного директора Tether Паоло Ардуіно, який минулого тижня заявив, що за останній місяць Tether на 100% забезпечив усі ці викупи:

«Нещодавнє офіційне підтвердження додатково підкреслює, що Tether повністю забезпечений, і що склад його резервів є міцним, консервативним і ліквідним».

Але, Паоло, той факт, що таку заяву взагалі потрібно робити, хіба не свідчить про наявність проблеми? Tether заснували 8 років тому в 2014 році. Він доріс до позначки в 73 млрд доларів і забезпечує живлення значної частини галузі. А технічний директор й досі має оприлюднювати заяви, в яких стверджується, що викуп 15% «повністю забезпеченого» активу доводить, наскільки він безпечний?

Це все одно, що я подзвоню мамі і кажу: «Чуєш, мам, ти маєш пишатися мною. Я сьогодні не вживав героїн!». Я дійсно не впевнений, що це таке вже й велике досягнення. А що думаєте ви?