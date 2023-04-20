Новини криптовалютного ринку: Гонконг планує масштабні інвестиції в криптовалюту. Чи може це ще більше підштовхнути продажі токенів Metacade на Uniswap та інших криптовалютних біржах?

Гонконг отримав величезний поштовх у своїй спробі обігнати Сінгапур і стати провідним світовим крипто-центром. Уряд потрапив у заголовки новин криптовалютного ринку своїми планами дозволити роздрібним інвесторам у місті Гонконг торгувати цифровими токенами, такими як Біткойн та Ефір. Крім того, це слідує за гарячими новинами крипторинку про те, що понад 20 криптокомпаній окреслюють свої наміри перенести свою діяльність у Гонконг у відповідь на посилення рівня регулювання з боку влади США.

Ринкові аналітики припускають, чи зможуть ці величезні криптовалютні інвестиції в Гонконг підвищити продажі токенів піонерської платформи GameFi Metacade після успішного розміщення її нового токена MCADE на Uniswap на початку цього місяця. Bitmart і MEXC повинні опублікувати список MCADE протягом наступних кількох тижнів, що викликає запитання, наскільки високо може піднятися MCADE?

Як високо може піднятися MCADE у 2023 році?

Новини криптовалютного ринку були захоплені, коли presale токенів MCADE зібрав 16,4 мільйона доларів у рекордно короткі терміни. Варто також відзначити, що MCADE котирується на Uniswap за 0,022 долара після того, як фаза presale бета-тестування почалася лише за 0,008 долара, забезпечуючи значні прибутки для перших інвесторів. Експерти вважають, що MCADE продовжить розвиватися, охоплюючи ширшу аудиторію завдяки неминучому розміщенню на Bitsmart і MEXC, відповідно, у квітні та травні 2023 року.

Крім того, Metacade щойно оголосила про захоплююче партнерство з MetaStudio, яке в поєднанні з захоплюючою дорожньою картою платформи, широкою утилітою токенів і переходом до децентралізованої автономної організації (DAO), що вже розпочато, виводить MCADE за межі бар’єру 0,50 дол. США до кінця 2023 року. Досягнення цих потенційних цільових цін означало б прибуток більш ніж у 20 разів для інвесторів, які купували токени на ранніх стадіях публічних лістингів.

Що таке Metacade?

Компанія Metacade не приховувала своїх амбіцій стати лідером у революції в ландшафті GameFi, створивши найбільшу в світі ігрову аркаду типу «грай, щоб заробити» (P2E), яка дозволить користувачам заробляти, продовжуючи свою пристрасть до ігор. Щоб досягти цього, Metacade створить процвітаючу спільноту ентузіастів ігор, розробників і шанувальників криптовалюти, одночасно задовольняючи широкий спектр ігрових інтересів, щоб максимізувати загальний адресний ринок платформи (TAM).

З цією метою Metacade поставив перед собою завдання створити найбільший у світі вибір ігрових назв, щоб допомогти проекту отримати більше визнання серед криптомейнстріму та розширити базу користувачів. Щоб використовувати Metacade, всім користувачам знадобиться токен MCADE для доступу до різноманітних функцій платформи, забезпечуючи виняткову корисність для власників монет. Ця утиліта є важливою причиною для підвищення інтересу до платформи, що робить її настільки захоплюючою можливістю криптоінвестицій, що вона потрапляє в заголовки новин крипторинку.

Metacade whitepaper отримав багато похвал від експертів GameFi завдяки своїм комплексним планам проекту, які підкреслюють видатні навички прийняття рішень, надані експертами та перевіреною командою проекту Metacade. Частиною стратегічного плану, який робить MCADE такою привабливою інвестицією в криптовалюту, є передача повноважень спільноті, завдяки чому Metacade стане DAO до кінця 2024 року.

Це управління під керівництвом спільноти додасть цінності MCADE, яка вже має багато вбудованих корисних функцій, таких як система винагород платформи, що виходить за рамки норми в секторі GameFi. Наприклад, користувачі будуть стимулюватися створювати спільноту, отримуючи винагороду за публікацію соціального контенту, такого як огляди ігор, на платформі.

Як працює MCADE?

Нативна монета MCADE — це валюта, яка керує екосистемою Metacade, від забезпечення системи винагород до забезпечення засобу обміну для транзакцій на платформі. Ще одна перевага полягає в тому, що загальна пропозиція токенів MCADE обмежена лише 2 мільярдами, що, за прогнозами експертів, посилить купівельний тиск із зростанням бази користувачів платформи.

Найбільш захоплюючим є те, що MCADE забезпечує стимул для однієї з найінноваційніших програм Metacade, яка заохочує створення нових ігор виключно на платформі, підвищуючи рівень утримання користувачів до безпрецедентного рівня та збільшуючи базу користувачів. Крім того, схема Metagrants пропонує криптофінансування для розробників ігор, які хочуть отримати підтримку для створення нових ігор. Кожна концепція входить до пулу перед голосуванням спільноти власників монет MCADE, що ілюструє важливу частину руху Metacade до управління під керівництвом спільноти. Найпопулярніші ідеї отримують грант із центральної скарбниці платформи, допомагаючи концепції стати реальністю.

Чи є MCADE хорошою інвестицією в криптовалюту?

MCADE захопила уяву низки експертів із крипторинкових новин, і всі ознаки вказують на те, що це чудова криптовалюта для розумного інвестора в короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективі. Більше того, навіть у своїй ранній формі Metacade випереджає багатьох конкурентів GameFi своєю багатоігровою бібліотекою та ігровим досвідом, що дозволяє їй стати потенційним лідером у зростаючому секторі криптоігор.

Metacade знаходиться в зародковому стані та має багато захоплюючих функцій, які будуть представлені в найближчі місяці. Захоплюючі новини крипторинку, такі як підтримка криптоінвестицій у Гонконгу, дають MCADE оптимальний шанс утвердитися як один із найкращих варіантів криптоінвестицій у 2023 році.

Будьте в курсі, коли MCADE виходить на біржі Bitmart і MEXC, слідкуючи за інформацією Metacade Сторінка в Twitter .