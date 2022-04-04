Сьогодні ринок криптовалют в цілому рухається врізнобіч. Протягом останніх 24 годин основні криптовалюти демонстрували незначні прибутки та втрати.

Минулого тижня американські акції нерухомості затьмарили всі інші сектори, бо представники Федеральної резервної системи попередили про «бульбашку на ринку нерухомості США».

Минулого тижня Ocado Group став лідером в UK100, цей онлайн-супермаркет здорожчав на 10,28%, оскільки інвестори прагнули купувати акції цього онлайн-супермаркету під час нещодавнього падіння курсу.

Кращі криптовалюти

Cardano зріс на 2%, його наслідував і BNB, який піднявся на 1,5%, а Avalanche знизився на 2%. Solana впала десь на 1,5%, а її здобутки за останні сім днів склали понад 22%.

На момент написання статті біткоїн торгувався трохи вище 46 000 доларів, тобто за останні 24 години він знизився майже на 1%.

Кращі гравці

Moonbeam здорожчав на 26%, оскільки він наближається до максимальної кількості токенів, які можна викарбувати. Oasis додав до своєї вартості 15%.

CELO, однойменна криптовалюта блокчейн-екосистеми, яка займається тим, щоб сприяти поширенню криптовалют серед користувачів смартфонів, за ринковою капіталізацією займає 66-у сходинку. Сьогодні вона зросла десь на 12%.

Mina піднялась на 10%. Internet Computer зріс на 7%. Helium здорожчав на 8% після того, як повідомили про проведення серйозного ребрендингу. PancakeSwap також є сьогодні одним із найпопулярніших токенів, адже за останні 24 години його вартість зросла на 8%.

Якщо говорити про команду аутсайдерів, STEPN і Zilliqa втрачають нещодавні досягнення, вони впали на 12% і 8% відповідно. eCash також знизився на 8%. Waves втратив 13% своєї вартості.

У тренді

Vee Finance — це платформа для DeFi-кредитування для користувачів традиційних фінансів, а також і для тих, хто надає перевагу криптовалюті. Вона прагне подолати розрив між традиційними фінансами та DeFi, а також надавати користувачам послуги високого рівня з управління цифровими активами. Сьогодні цей токен збільшився на 170%.

DNT — це нативна монета District0x, яку створили, щоб подолати деякі недоліки, що виникають при роботі та створенні розподілених ринків спільноти. Довкола цієї монети активізувався позитивний ажіотаж після того, як на технічних графіках побачили різке збільшення обсягів торгівлі та ріст ціни. Протягом останньої доби вона зросла на 120%.