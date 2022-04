Відтоді, як Calo App, який має відношення до галузі здоров’я, оголосив про запуск своєї нової версії метавсесвіту, його токен CALO активно набирає обертів. Сьогодні він здорожчав майже на третину і перевершує очікування аналітиків.

Якщо бажаєте дізнатися більше про Calo App, чи може він принести вам гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати Calo App, ви потрапили в правильне місце.

Оскільки CALO є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати CALO за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити CALO прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть CALO.

Calo App — це додаток на базі блокчейну, який створили, щоб допомагати підтримувати здоров’я. Він допомагає людям досягати своїх цілей: тренуватися щоденно, спалювати калорії та брати участь у викликах. Також тут можна заробляти гроші.

Кількість його нативного токена CALO обмежена, і цей токен є основною валютою платформи та екосистеми Calo. Його можна використовувати для управління мережею та для участі в викликах.

Власники токенів можуть здійснити стейкінг CALO, і таким чином через голосування брати участь в управлінні. Компанії ж можуть використовувати CALO, щоб зробити виклик користувачам, які отримають винагороди, коли успішно виконають завдання.

Більше того, користувачі можуть брати участь у змаганнях, які проводяться в додатку, щоб заробляти бонусні токени та здійснювати транзакції на власному ринку.

Немає жодних сумнівів, у Calo App варто інвестувати, варто лише обрати для цього правильний час. На жаль, не завжди можна дізнатися заздалегідь, коли цей час настане. Якщо ви вирішете інвестувати в цей актив, варто враховувати ваше ставлення до ризику.

Digital Coin Price робить такий прогноз ціни для Calo:

