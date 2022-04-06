Протягом останніх двох тижнів Aave (AAVE) тримався у топ-5 найбільш результативних основних криптоактивів. Монета має потужний висхідний тренд, і насправді їй вперше цьогоріч вдалося перевищити позначку в 200 доларів. А куди ж далі буде рухатися ціна монети? Нижче зазначимо кілька вказівок, які варто мати на увазі:

AAVE сягнув позначки 230 доларів, але зараз, схоже, втратив висхідну динаміку.

Протягом останніх двох днів монета в основному торгується боком.

Окрім того, AAVE не зміг подолати важливу зону опору на рівні 241,8 долара.

Джерело даних: Tradingview

Чи зможе Aave знайти достатній імпульс?

Той факт, що монета не змогла подолати поріг в 241,8 долара, став великим розчаруванням для биків, яким вдалося підняти AAVE досить високо протягом останніх двох тижнів. Від того часу монета дійсно дещо відкотилася і зараз торгується приблизно за 231 долар. Ми очікуємо, що найближчими днями бики спробують подолати поріг в 241,8 долара.

Хоча з огляду на поточне падіння ціни зробити це буде важко, однак це цілком реально. Якщо AAVE зможе піднятися вище 241,8 долара, то він зростатиме вище 261 долара і лише потім зазнає якогось опору. Тобто поточна ціна збільшиться на 15%.

Однак, незважаючи на це, все ще існує дуже великий ризик відкату. Пам’ятайте, що протягом більшої частини березня AAVE в основному зростав. Таким чином, йому необхідна корекція, і, можливо, буде значна корекція, в результаті якої монета повернетьсядо 210 доларів. Однак, якщо цінова дія утримається вище 230 доларів, монета буде зростати ще більше.

Чому зараз варто звернути увагу на AAVE?

Ми й зараз дотримуємося думки, що AAVE має ще потенціал для деякого росту. Токен не може різко піднятися до 260 доларів. Тому якщо ви придбаєте цей актив зараз, то матимете шанс отримати принаймні 20% прибутку.

Однак не варто ігнорувати той факт, що існує ризик корекції під час зниження. Якщо бики не зможуть утримати монету вище 230 доларів, то вам, ймовірно, слід почекати, доки вона не впаде десь до 210 доларів, а потім вже купувати її.