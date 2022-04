Завдяки рішенням, розробленим Multichain, який використовує MULTI в якості нативної криптовалюти, майже усі блокчейсни можуть взаємодіяти між собою. Цей токен стрімко зростає через позитивні новини і на момент виходу статті вже здорожчав на 43%.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь більше про MULTI: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати MULTI.

Оскільки MULTI є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати MULTI за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити MULTI прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть MULTI.

MULTI стрімко зростає, бо стало відомо, що він тепер підтримує загалом 41 блокчейн і трохи менше 2000 токенів. Його протокол міжланцюгового маршрутизатора підтримує взаємодію між Ethereum, BSC, Fantom, Arbitrum, Polygon, Avax, Moonbeam, Bitcoin, Litecoin, Polkadot, Cosmos, Terra, Solana тощо.

Multichain — це інфраструктура для взаємодії активів у ланцюжку, яка, за прогнозами, стане найкращим маршрутизатором для Web3. Раніше цей проєкт називався Anyswap. Він прагне задовольнити потреби багатьох різноманітних блокчейнів, щоб ті могли взаємодіяти між собою.

Команда Multichain називає його швидким, безпечним, доступним і надійним способом обміну даними та вартістю, а також стверджує, що він забезпечує контроль між ланцюгами.

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Tech News Leader прогнозує, що за рік Multichain може зрости до 17,58 долара, за 5 років — до 58,28 долара, а за десятиліття може перевищити 400 доларів.

Digital Coin Price робить більш оптимістичні прогнози і передбачає, що до кінця цього року монета зростедо 31,19 долара. Експерти цього ресурсу очікують, що у 2023 році токен буде коштувати щонайменше 29,09 долара і може сягнути максимуму в 35,04 долара. У 2024 році він буде торгуватися в межах 27-37 доларів.

#Shifters, You thought we gonna slow down? 👀

We present you the Top #Metaverse Index Portfolio!

🌊 You can now provide liquidity to:

multiMANA

multiSAND

multiAXS

multiAPE

🚜 APR: 63%@decentraland @AxieInfinity@TheSandboxGame @BoredApeYC

More portfolios are on the way! pic.twitter.com/uNXy3pXIiv

— Blueshift (@blueshiftfi) April 4, 2022