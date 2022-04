Після того, як Twitter повідомив, що Ілон Маск став новим членом ради директорів, Dogecoin почав зростати. Маск погодився збільшити свою частку до 14,9% з нинішніх 9,2%.

У цьому короткому посібнику ви знайдете все, що вам потрібно знати про екосистему та монету Dogecoin, зокрема, чи варто її купувати. Тут ви можете придбати Dogecoin, якщо рапотом захочете це зробити.

eToro — це інвестиційна платформа, що пропонує понад 2000 активів, включно з акціями, біржовими інвестиційними фондами (ETF), індексами, сировинами та криптовалютами. eToro надає доступ до інвестицій в понад 60 криптовалют, щоб інвестори могли вільно отримувати дохід від росту вартості Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin та інших передових криптовалют. Користувачі eToro можуть зв’язуватися з іншими користувачами, вчитися в них та копіювати угоди один одного.

Купіть DOGE у eToro сьогодні Застереження

Інженери-програмісти Біллі Маркус і Джексон Палмер створили Dogecoin в якості жарту. Це і перша монета на собачу тематику, і перша в історії мем-монета.

Можливо, цей проєкт починався як сатира, але для декого він став прибутковою інвестицією. 6 грудня 2013 року відбулася презентація Dogecoin і його характерного логотипу, на якому зображено шиба-іну, і його популярність швидко зросла.

До весни минулого року його ринкова капіталізація перевищила 85 мільярдів доларів. Під час запуску криптовалюти її пропозиція була обмежена 100 мільярдами монет. Цей запас випустили до середини 2015 року і після цього щорічно в обіг випускали ще по 5 мільярдів монет.

У Dogecoin, безумовно, варто інвестувати, особливо якщо вам вдасться обрати правильний для цього час. На жаль, не завжди можна визначити його заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте ваше ставлення до ризику. Не сприймайте цінові прогнози за чисту монету.

Wallet Investor передбачав, що за рік ціна монети може зрости до 0,29 долара. Експерти прогнозують, що у 2027 році вона буде торгуватися за 0,86 долара.

За прогнозами Digital Coin Price, цьогоріч середня річна ціна становитиме 0,19 долара, в 2025 році — 0,28 долара, а в 2030 — 0,66 долара. За даними Price Prediction, DOGE буде коштувати в середньому 0,16 долара в цьому році, зросте до 0,49 долара в 2025 році і до 2,82 долара в 2030 році.

#Dogecoin up $100K today 😍🚀 17% at it’s peak so far! Let’s go #doge pic.twitter.com/rk2AoqeHpK

— SlumDOGE Millionaire (@ProTheDoge) April 5, 2022