KCS 是 KuCoin 平台的一個原生實用代幣。於 2017 年推出,KCS 為持有者帶來各種效用。首先,使用該代幣來支付曠工費的交易者將能享受 20% 的折扣。持有更多 KCS 的用戶也將獲得更多好處,而獎金則是以持有量和更廣泛的 KuCoin 交易所的交易量作為基礎。

KCS 本質上是對 KuCoin 交易所的一種押注。如果 KuCoin 交易所增長,KCS 也有可能飆升。根據 CoinMarketCap,KuCoin 是第三大交易所。全球有 207 個國家和地區的 800 多萬名使用者訪問 KuCoin 服務,包括數百種數位資產和加密貨幣。

它所提供的產品範圍很廣,包括現貨交易、保證金交易、P2P 法定貨幣交易、期貨交易、質押和借貸。此外, KuCoin 在 2018 年 11 月推出 2000 萬美元的 A 輪融資,IDG Capital 和 Matrix Partners 也參與其中。

KuCoin 每月還會用平台收入的 10% 從二級市場回購 KCS。這些購買回來的 KCS 將會被燒毀,從而降低市場供應。KuCoin 至今已完成了 27 次燒毀。

最後,為了更好地支援 KCS 生態系統的發展,EIP-1559 和 KCC 的基本交易費 + 優先交易費用的收費機制將被引入 KCS 的通縮機制中。這將使基本燃料費根據 KCC 網路的擁堵情況而進行動態調整。

KCS 在多個地方上市,包括 Kucoin、MXC、Poloniex、Probit、AscendEX(原 Bitmax)。

Spotlight 和 Burningdrop

通過持有 KCS,投資者獲得了在 KuCoin Spotlight (KuCoin 的代幣發行平台)上進行代幣出售的權利。

KuCoin Spotlight 已經推出了 20 多個項目,其中亮點包括 CWAR 和 HOTCROSS 。

