KuCoin 代幣（KCS）是 KuCoin 社區鏈（KCC）的原生代幣

KCS 為持有人提供交易折扣，使其有機會獲得每日被動收入和其他獎金

KuCoin 每月用 10% 的收入來回購和燒毀 KCS

KCC 有近 5000 萬美元的 TVL，並有許多 DApps 湧現

什麽是 KCS?

KCS 是 KuCoin 平台的一個原生實用代幣。於 2017 年推出，KCS 為持有者帶來各種效用。首先，使用該代幣來支付曠工費的交易者將能享受 20% 的折扣。持有更多 KCS 的用戶也將獲得更多好處，而獎金則是以持有量和更廣泛的 KuCoin 交易所的交易量作為基礎。

KCS 本質上是對 KuCoin 交易所的一種押注。如果 KuCoin 交易所增長，KCS 也有可能飆升。根據 CoinMarketCap，KuCoin 是第三大交易所。全球有 207 個國家和地區的 800 多萬名使用者訪問 KuCoin 服務，包括數百種數位資產和加密貨幣。

它所提供的產品範圍很廣，包括現貨交易、保證金交易、P2P 法定貨幣交易、期貨交易、質押和借貸。此外， KuCoin 在 2018 年 11 月推出 2000 萬美元的 A 輪融資，IDG Capital 和 Matrix Partners 也參與其中。

KuCoin 每月還會用平台收入的 10% 從二級市場回購 KCS。這些購買回來的 KCS 將會被燒毀，從而降低市場供應。KuCoin 至今已完成了 27 次燒毀。

最後，為了更好地支援 KCS 生態系統的發展，EIP-1559 和 KCC 的基本交易費 + 優先交易費用的收費機制將被引入 KCS 的通縮機制中。這將使基本燃料費根據 KCC 網路的擁堵情況而進行動態調整。

KCS 在多個地方上市，包括 Kucoin、MXC、Poloniex、Probit、AscendEX（原 Bitmax）。

Spotlight 和 Burningdrop

通過持有 KCS，投資者獲得了在 KuCoin Spotlight （KuCoin 的代幣發行平台）上進行代幣出售的權利。

KuCoin Spotlight 已經推出了 20 多個項目，其中亮點包括 CWAR 和 HOTCROSS 。

其次，BurningDrop 是一個公平的代幣發行平台，支持大量區塊鏈初創企業進行代幣發行，KCS 持有者也可以參與其中。通過鎖定或指定加密貨幣資產，用戶可以增加他們的計算能力，獲得額外的代幣分配。

KuCoin 社區鏈

KCS 代幣是 KuCoin 社區鏈運行的燃料。KCC 通過質押授權（PoSA）共識機制運行，展現出堅固的性能、高吞吐量、低交易成本、低延遲和強大的安全性和穩定性。此外，PoSA 有助於將區塊確認時間保持在 3 秒內。

目前鏈上 TVL 約為 5000 萬美元，錢包地址數量超過 30 萬個。

KCC 專注於以下領域：

為區塊鏈建立一個基本的工具鏈

連接中心化和去中心化

建立一個全球開放的開發者平台

構建一個去中心化的自治社區

構建跨鏈互操作協議

擴大管理新增負載的能力

DeFi、NFT、Web3 項目和遊戲，也是 KuCoin 生態系統的目標領域。

KCS 管理基金會

KCS 管理基金會負責 KCS 的開發、決策、投資和應用，目前正致力於各種中心化和去中心化應用的研究和開發。

在未來，KCS 生態系統，包括 KuCoin 核心團隊、KCC GoDAO 基金會、投資機構、天使投資人和 KCS 持有者社區的代表，將共同建立更高效、自主和基於社區的協議和工具，逐步將 KCS 管理基金會手中的權力移交出來。

最終，GoDAO 社區將完全接管管理。

其他 KCS 用例和未來

KCS 也可以用於購買各種線上和離線的商品和服務。支持該代幣的商家和數位支付供應商的領域包括線上購物、酒店預訂和線上遊戲。

為了讓 KCS 實現其目標，它必須與 KuCoin 交易所和 KCC 合作，開發一個能夠服務於全球使用者的支付系統。這個支付系統應將所有項目與 KCS 生態系統連接起來。它還應涉及大量交易，如衍生品交易、新幣發行、穩定幣、借貸、NFT 交易，以及 KCC 生態系統的交易。

https://twitter.com/RealHappyBlock/status/1513824833951641602