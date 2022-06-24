分析：與經紀商同行相比，KuCoin 如何脫穎而出
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KuCoin 代幣（KCS）是 KuCoin 社區鏈（KCC）的原生代幣
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KCS 為持有人提供交易折扣，使其有機會獲得每日被動收入和其他獎金
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KuCoin 每月用 10% 的收入來回購和燒毀 KCS
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KCC 有近 5000 萬美元的 TVL，並有許多 DApps 湧現
什麽是 KCS?
KCS 是 KuCoin 平台的一個原生實用代幣。於 2017 年推出，KCS 為持有者帶來各種效用。首先，使用該代幣來支付曠工費的交易者將能享受 20% 的折扣。持有更多 KCS 的用戶也將獲得更多好處，而獎金則是以持有量和更廣泛的 KuCoin 交易所的交易量作為基礎。
KCS 本質上是對 KuCoin 交易所的一種押注。如果 KuCoin 交易所增長，KCS 也有可能飆升。根據 CoinMarketCap，KuCoin 是第三大交易所。全球有 207 個國家和地區的 800 多萬名使用者訪問 KuCoin 服務，包括數百種數位資產和加密貨幣。
它所提供的產品範圍很廣，包括現貨交易、保證金交易、P2P 法定貨幣交易、期貨交易、質押和借貸。此外， KuCoin 在 2018 年 11 月推出 2000 萬美元的 A 輪融資，IDG Capital 和 Matrix Partners 也參與其中。
KuCoin 每月還會用平台收入的 10% 從二級市場回購 KCS。這些購買回來的 KCS 將會被燒毀，從而降低市場供應。KuCoin 至今已完成了 27 次燒毀。
最後，為了更好地支援 KCS 生態系統的發展，EIP-1559 和 KCC 的基本交易費 + 優先交易費用的收費機制將被引入 KCS 的通縮機制中。這將使基本燃料費根據 KCC 網路的擁堵情況而進行動態調整。
KCS 在多個地方上市，包括 Kucoin、MXC、Poloniex、Probit、AscendEX（原 Bitmax）。
Spotlight 和 Burningdrop
通過持有 KCS，投資者獲得了在 KuCoin Spotlight （KuCoin 的代幣發行平台）上進行代幣出售的權利。
KuCoin Spotlight 已經推出了 20 多個項目，其中亮點包括 CWAR 和 HOTCROSS 。
Overview of ATH ROI of #Spotlight Projects on KuCoin
The 20th Spotlight project – @melos_studio $MELOS ROI: 10.60x 🔥🔥🔥#KuCoin $KCS @kucoincom pic.twitter.com/iniH5jdyfg
— HappyBlock (@RealHappyBlock) April 12, 2022
其次，BurningDrop 是一個公平的代幣發行平台，支持大量區塊鏈初創企業進行代幣發行，KCS 持有者也可以參與其中。通過鎖定或指定加密貨幣資產，用戶可以增加他們的計算能力，獲得額外的代幣分配。
ATH ROI of Top12 #BurningDrop Projects on @kucoincom #KuCoin $FTG $PBX #H3RO3S $XCAD #1EARTH $HORD $ARKER $CPOOL $MNET $FLAME $LAVAX $ILA pic.twitter.com/Bg1HFQp8WC
— HappyBlock (@RealHappyBlock) April 6, 2022
KuCoin 社區鏈
KCS 代幣是 KuCoin 社區鏈運行的燃料。KCC 通過質押授權（PoSA）共識機制運行，展現出堅固的性能、高吞吐量、低交易成本、低延遲和強大的安全性和穩定性。此外，PoSA 有助於將區塊確認時間保持在 3 秒內。
目前鏈上 TVL 約為 5000 萬美元，錢包地址數量超過 30 萬個。
KCC 專注於以下領域：
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為區塊鏈建立一個基本的工具鏈
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連接中心化和去中心化
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建立一個全球開放的開發者平台
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構建一個去中心化的自治社區
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構建跨鏈互操作協議
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擴大管理新增負載的能力
DeFi、NFT、Web3 項目和遊戲，也是 KuCoin 生態系統的目標領域。
KCS 管理基金會
KCS 管理基金會負責 KCS 的開發、決策、投資和應用，目前正致力於各種中心化和去中心化應用的研究和開發。
在未來，KCS 生態系統，包括 KuCoin 核心團隊、KCC GoDAO 基金會、投資機構、天使投資人和 KCS 持有者社區的代表，將共同建立更高效、自主和基於社區的協議和工具，逐步將 KCS 管理基金會手中的權力移交出來。
最終，GoDAO 社區將完全接管管理。
其他 KCS 用例和未來
KCS 也可以用於購買各種線上和離線的商品和服務。支持該代幣的商家和數位支付供應商的領域包括線上購物、酒店預訂和線上遊戲。
為了讓 KCS 實現其目標，它必須與 KuCoin 交易所和 KCC 合作，開發一個能夠服務於全球使用者的支付系統。這個支付系統應將所有項目與 KCS 生態系統連接起來。它還應涉及大量交易，如衍生品交易、新幣發行、穩定幣、借貸、NFT 交易，以及 KCC 生態系統的交易。
https://twitter.com/RealHappyBlock/status/1513824833951641602