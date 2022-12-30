Bitcoin（BTC）價格隨著通貨膨脹的上升而下滑——這就是為什麼像 Metacade（MCADE）這樣的加密貨幣新項目可能會激增

不可否認，現實世界的經濟表現影響著全球加密貨幣市場，Bitcoin（BTC）作為市值最大的加密資產，被證明是加密貨幣行業健康發展的絕佳指南。隨著全球經濟危機的蔓延，2022 年下半年全球（尤其是美國）通貨膨脹率上升，導致 Bitcoin 價值下滑。

雖然這對於 BTC 等世界領先加密貨幣的現有投資者來說不是好消息，但令人興奮的新加密貨幣項目的絕佳投資機會仍然存在。 Metacade 是最吸引人的新加密貨幣項目之一，它在測試版預售階段受到熱烈歡迎，在短短三週內籌集了近 100 萬美元。

什麼是 Metacade？

Metacade 是世界上首個使用 Web3 和區塊鏈技術徹底改變 GameFi 元宇宙行業的虛擬遊樂中心。該平台將在元宇宙中提供最廣泛的邊玩邊賺（P2E）遊戲，並為遊戲玩家提供與坐在遊戲椅上或沙發上玩遊戲的相同樂趣和社會互動。

社區的 P2E 元素是社區用戶從平台中獲益的幾種方式之一。其他賺取收入的舉措包括：

Compete2Earn——通過質押代幣和獲得錦標賽獎勵來賺錢

Create2Earn——通過與社區及其成員互動來賺錢

Work2Earn——通過在 2024 年第一季度推出的招聘板塊尋找 Web3 新職位來賺錢。

除了賺錢的機會外，Metacade 還是一個平台，通過支持嶄露頭角的開發人員學習遊戲開發來賺取，並計劃在 2024 年第四季度成為一個自給自足且成熟的 DAO。

Metacade 如何運作

與許多 GameFi 平台不同， Metacade 擁有超越 P2E 元素的多樣化產品。該平台的原生代幣是 MCADE 幣，Metacade 有多種創收方式。

Metacade 的創收功能包括大量付費街機遊戲，就像遊戲玩家希望在真實世界的街機中找到的一樣。該平台上還有廣告、抽獎和參加錦標賽的入場費，以及允許外部公司以一定價格在 Metacade 中發布遊戲的 Launchpad 計劃。這些收入流提供了資金，在遊戲玩家獲得獎勵時流入他們的錢包。

Metacade 提供的遊戲數量將繼續增長。從 2023 年第三季度開始，引入 Metagrants 計劃將有助於實現這一增長。Metagrants 是開發者在平台上開發遊戲的資金來源。開發人員提交遊戲提案，由 MCADE 代幣持有者投票決定社區最喜歡的想法。獲勝的開發商將獲得資金，以幫助將他們的提案變為現實。首批由 Metagrant 支持的遊戲將於 2024 年第一季度登陸 Metacade 遊戲庫。

正在籌備中的其他功能包括在 2024 年第一季度推出的求職版塊，以推動 Work2Earn 計劃。該求職版塊將提供大量職位機會，包括實習、短期零工以及與 Metacade 批准的合作夥伴在 GameFi 領域的全職工作，為任何對 Web3 開發工作真正感興趣的人提供幫助，讓他們在這個行業起步。

與此同時，Metacade 向 DAO 的轉變將於 2023 年第二季度開始，該過程估計需要 18 個月的時間，社區成員承擔所有關鍵角色。這種自主性是 Metacade 的亮點之一。它將平台未來方向的控制權交給最重要的社區成員。

為什麼 MCADE 會暴漲？

Metacade 計劃的廣度（在其 白皮書 中有更詳細的介紹）使其成為尋找新加密貨幣項目的投資者的一個不錯選項。由於許多其他 GameFi 發展專注於最小範圍的選項，它們很容易成為一時興起的項目。

而 Metacade 的產品不會落入該陷阱。提供的遊戲範圍將繼續增加，從而提供更多的賺錢機會，無論是通過比賽、玩遊戲還是創建社交內容以與社區互動。此外，不斷添加新遊戲意味著該平台不會有變得無聊或落後的風險，因為它會通過定期發布令人興奮的新遊戲不斷重塑自己。因此，Metacade 的項目壽命長。

此外，社區最終將對 Metacade 的開發方式擁有完全的自主權。遊戲玩家的利益將永遠是平台發展的核心，這與更傳統的遊戲不同，在傳統遊戲中，開發商必須平衡利益與股東回報。

這些計劃將 Metacade 置於區塊鏈遊戲革命的前沿。

如何購買 MCADE 代幣

Metacade 測試版銷售在不到四個星期內就售罄，使其成為目前處於預售階段的最具吸引力的新加密貨幣項目之一。隨著第九輪，也就是最後一輪的預售結束，它的價格將上漲一倍以上，總市值將達到 2800 萬美元。

加入 Metacade 非常簡單。任何擁有支持 Wallet Connect 的加密貨幣錢包的人都可以在 Metacade 網站上購買代幣。

您可以使用 ETH（Ethereum）或 USDT（Tether）購買 MCADE。首先，將您的錢包連接到 Metacade 的網站以訪問 DEX，然後接受使用 ETH 或 USDT 購買 MCADE 的選項。

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