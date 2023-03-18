Bloomberg 撰稿人稱加密貨幣經濟衰退才剛剛開始—— Metacade（MCADE）在預售中表現良好

受人尊敬的 Bloomberg 高級商品策略師 Mike McGlone 公開表示，加密貨幣市場正在開始首次嚴重衰退，並表示貨幣恢復到之前的價位還有很長的路要走，這番言論在加密貨幣市場引起了波瀾。

Metacade 的 MCADE 代幣是一種未受加密貨幣市場低迷表現影響的代幣，它在預售活動中繼續表現良好。這讓專家們質疑，市場是否處於經濟衰退之中，如果是這樣，它將如何影響像 MCADE 這樣的新代幣？

市場正處於經濟衰退中嗎？

在 2023 年年初幾週出現了早期指標後，加密貨幣市場出現復甦跡象，Bitcoin（BTC）再次突破 20,000 美元，並領漲整個市場。然而，2 月份 BTC 的價值跌破 23,000 美元，導致 McGlone 斷言，我們正處於經濟衰退中，特點是價格較低，波動性比以前更大。

這證實了許多交易員的擔憂，即 BTC 的價格趨勢正指向下跌，跌破 22,500 美元是確認熊市表現的點，回到更看漲市場環境的希望消退。

Metacade 在預售中表現出色

全新的 GameFi 遊戲 Metacade 在其原生 MCADE 代幣的預售活動中繼續超越一般市場表現。在 2022 年底以 0.008 美元的價格推出後，MCADE 勢頭強勁，在短短 16 週內籌集了 1090 萬美元。

MCADE 預售活動繼續保持勢頭的速度，對於已經利用 Metacade 所展示的承諾的早期投資者來說是個好消息，對於那些考慮在長期熊市環境下支持新投資的人來說同樣是個好消息。

什麼是 Metacade？

Metacade 正在構建世界上最大的線上虛擬遊樂中心，將昔日的經典街機遊戲與現代 Web3 設計的未來經典遊戲相結合。Metacade 產品的核心是其無與倫比的邊玩邊賺（P2E）機制，當用戶與 Metacade 社區中的朋友和新競爭對手一起玩最喜歡的遊戲時，該機制將為用戶提供穩定的收入來源。

雖然該平台龐大的 P2E 街機是 Metacade 生態系統的主要焦點，但該項目的範圍遠不止街機遊戲。Metacade 平台的每個方面都為社區帶來了整體利益，這構成了其計畫的核心。

該平台將為 GameFi 行業帶來詳盡的獎勵系統，遠遠超出市場上常見的 P2E 產品。 Metacade 的其他三個主要收入來源是 Create2Earn，獎勵與中心進行社交互動的用戶，Compete2Earn，用戶可以在其中投入代幣以參加競爭性線上錦標賽；以及 Work2Earn 計劃，看起來將推動整個 GameFi 行業向前發展。

MCADE 如何運行？

為 Metacade 引擎提供燃料的是 MCADE 代幣，這是一種跨平台使用並用作交換媒介的代幣。MCADE 將用於購買商品，並作為用戶可以用來參加錦標賽和抽獎，以及訪問付費遊戲的貨幣。

MCADE 的代幣經濟學經過深思熟慮，20 億代幣供應量為代幣持有者提供了卓越的效用性。代幣持有者可以質押自己的代幣以利用持有來賺取被動收入並投資於平台。與此同時，資金也將來自外部廣告商、希望在 Metacade 上發佈遊戲的外部遊戲工作室，以及在其招聘板上發佈職位空缺的 Web3 公司。

Metacade 是加密貨幣市場的遊戲規則改變者

Metacade 白皮書 最令人興奮的特點之一是他們於 2023 年第三季度推出開創性 Metagrants 計畫Metagrants 旨在為 Metacade 的虛擬樓層帶來令人興奮的新上癮遊戲，還將資助下一波區塊鏈遊戲開發商。

開發人員提交資金申請，以支持新 GameFi 遊戲的設計和創作。每個提交都被匯集並提交給 Metacade 的 MCADE 代幣持有者社區，他們投票選出自己最喜歡遊戲。得票最多的想法將獲得加密貨幣資助並投入生產，第一款遊戲將於 2024 年第一季度登陸 Metacade。

除了將 GameFi 創新置於其平台的中心並推動整個行業向前發展外，開發人員獲得的經驗有助於他們獲得 Web3 區塊鏈遊戲設計方面的全職職業。一旦求職版塊在 2024 年上線，Web3 行業將有機會接觸到世界上最熱門的新區塊鏈開發人才。

MCADE 值得購買嗎？

無論加密貨幣市場是否處於經濟衰退之中，MCADE 預售都代表著一個難得的絕佳機會，可以以極低的價格參與具有巨大效用、出色的代幣經濟學和令人難以置信的光明社區主導的未來代幣。

目前該代幣在預售最後階段的交易價格為 0.0185 美元，預計在預售最後階段的最終價值將增加到 0.02 美元。由於可用代幣供應有限，對 MCADE 的需求在其上架交易所後可能會飆升。