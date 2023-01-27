Ethereum 價格預測 V/S Metacade：哪個是更好的長期加密貨幣投資？

2023 年 Ethereum 價格預測看起來將再次開始回升，因為投資者預計 ETH 代幣的長期價格走勢會出現一些重大變化。雖然對 2023 年 Ethereum 的價格預測是看漲的，但它並不是目前投資的最佳加密貨幣。

另一方面，如果它的預售有任何意義，Metacade（MCADE）很容易在未來幾年實現瘋狂的收益，這使其成為 2023 年及以後投資的最佳加密貨幣。

毫無疑問，Metacade 是最值得投資的加密貨幣

2023 年 Ethereum 價格預測看起來看漲，因為該代幣有望在 2022 年 9 月 合併 後開始建立一些勢頭。雖然目前的熊市預計將持續一段時間，但 2023 年 Ethereum 價格預測預測趨勢逆轉.

然而，2023 年最值得投資的加密貨幣是 Metacade 。MCADE 預售最近啟動，自宣布以來僅 9 個多星期就籌集了超過 350 萬美元。該項目可能會迅速成為 GameFi 革命的關鍵參與者，並且在未來的價格走勢方面顯示出巨大的希望。

什麼是 Ethereum（ETH）？

Ethereum 是第 1 層區塊鏈，也是 Web3 中最大的去中心化應用（dApps）生態系統。區塊鏈最初是使用工作量證明（PoW）共識機制構建的，但最近在 2022 年合併期間更新為有量證明（PoS）協議。

Ethereum 的新 PoS 協議允許更經濟的區塊鏈系統，該系統需要更少的計算能力，因此對環境的負擔也更少。關鍵區別在於，挖礦過程委託給受信任的參與者，激勵他們以可信賴的方式行事，而不是使用昂貴的系統，在該系統中，節點競爭使用他們的 GPU 能力來挖掘區塊。

Ethereum 仍然是最值得投資的加密貨幣之一，因為它是第一個圖靈完備的區塊鏈。這導致 Ethereum 支持 2000 多個獨立項目，因為由於 Ethereum 的創新解決方案，區塊鏈技術的用例越來越多。

2023 年 Ethereum 價格預測：ETH 會達到 2500 美元嗎？

2023 年 Ethereum 價格預測比 2022 年更加樂觀，當時 Ethereum 價格下跌 80%。預計 ETH 代幣將扭轉這一趨勢，並可能開始回升至之前的歷史高點 4865 美元。

ETH 在 1775 美元處面臨強勁阻力。但是，如果代幣能夠突破這個價格點位，2023 年 Ethereum 價格預測的下一個目標是 2500 美元。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是目前最值得投資的加密貨幣，它是一個綜合性遊戲平台，可將經典街機風格的遊戲帶入區塊鏈。所有 Metacade 遊戲都集成了邊玩邊賺機制，允許玩家在玩 GameFi 領域一些最熱門的遊戲時賺取收入。

該平台由遊戲玩家為遊戲玩家構建，旨在成為 Web3 社區的中心。Metacade 可以通過其 Metagrants 計劃推動區塊鏈遊戲領域的創新，還將為用戶提供在 Web3 中開啟職業生涯的機會。

MCADE 如何運作？

Metacade 的 Play2Earn 遊樂中心將為其社區提供一系列不同的遊戲。遊戲玩法可以是休閒的，也可以是競技的，因為用戶還可以參加付費參賽錦標賽，有機會贏取激動人心的 MCADE 獎品。

Create2Earn 機制將獎勵分享有價值的資訊和為 Metacade 社區做出貢獻的用戶。貢獻可以包括分享創意、發布遊戲評論或與其他成員互動，因為 Metacade 旨在激勵一個充滿 Web3 有用資訊的熱門平台。

Metacade 還將在 2024 年推出求職版塊。此功能旨在將用戶與 Metacade 在 Web3 中的合作夥伴項目中的全職工作機會聯繫起來。用戶還將有機會通過 Metacade 平台完成任務、申請短期零工或擔任自由職業。

Metacade 正在尋求通過其 Metagrants 計劃提高 GameFi 領域的整體創新水準。這將使社區有機會投票選出最好的新基於區塊鏈的遊戲提案，指示 Metacade 提供早期資金以支持開發並將獨家遊戲引入遊樂中心平台。

MCADE 會達到 5 美元嗎？

Metacade 具有極高的潛力，這使得預售成為難得的機會。MCADE 是最值得現在投資的加密貨幣，特別是因為預售以早鳥低價推出 MCADE。

MCADE 的長期價格預測將其置於該領域最大的 GameFi 項目旁邊，5 美元是 2025 年的主要目標。到 2023 年，MCADE 可能會達到 1 美元大關，因為它開始獲得長期勢頭。毫無疑問，Metacade 是當前價格點位下最值得投資的加密貨幣。

MCADE 值得購買嗎？

Metacade 的 5 美元目標是在預售結束後價格上漲 250 倍，因此它肯定是對任何投資組合的有力補充，而且許多人認為它是 2023 年最值得投資的加密貨幣。另一方面，2023 年 Ethereum 價格預測可能增長 2 倍，預計下一個加密貨幣牛市將增長 10 倍。

對於希望購買 MCADE 預售的投資者來說，值得一提的是價格在不斷上漲。MCADE 最初以 0.008 美元的價格推出，但將在活動結束前攀升至 0.02 美元，這讓投資者在價格開始達到更高級別之前能以有限的時間參與。