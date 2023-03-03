專家對 2023-2030 年 Metacade 和 EOS 價格預測持樂觀態度

加密貨幣市場投資者希望將艱難的 2022 年拋在腦後。隨著熊市可能正在緩和的初步跡象，投資界一直在將注意力轉向確定下一件大事的過程，以最大化他們今年和長期的加密貨幣回報。

儘管 EOS 自 2018 年的高點以來出現了大幅下跌，但仍有一些人認為該項目現在可能會重新攀升至排行榜榜首，而且不止一個 EOS 價格預測反映了這種情緒轉變。

不過，一個新的、具有顛覆性的 GameFi 項目目前確實在投資界引起了轟動。 Metacade 正在搶走投資的風頭，因為那些尋求利潤的人跳進了火熱的預售中，希望在等待其持有者的激動人心的旅程中獲得一席之地。

隨著預售接近售罄，Metacade 可能引領市場復甦

由於 2022 年發布了具有里程碑意義的白皮書，Metacade 最初讓投資者興奮不已。它定義了一個計劃，可以切實地将 Metacade 視為 GameFi 運動的核心，許多分析師預測該運動將在未來幾年出現 爆炸式增長 。

這種興奮導致了該項目的預售大受歡迎，僅 14 週就籌集了 830 萬美元。從那時起，人們的興趣幾乎沒有減弱，因為總金額繼續增加，目前預售已進入第 5 階段。

什麼是 Metacade？

Metacade 是一個規模宏大的項目，它制定了令人信服的計劃來革新遊戲和改變空間。通過創建一個虛擬 P2E 遊樂中心，它旨在為遊戲玩家建立一個一站式遊戲目的地，以充分利用他們最喜歡的愛好，並有機會在此過程中賺取收入。

通過構建地球上最大的邊玩邊賺（P2E）遊樂中心，Metacade 正在做好準備，使其能夠在未來幾年內主導 GameFi 市場。強大的社區關注與豐厚的回報相結合，有助於吸引進一步的增長，該平台看起來處於有利位置，可以在 2023 年及以後迅速擴張。

Metacade 如何運作

Metacade 由 MCADE 代幣推動，該代幣充當生態系統的貨幣。它被用於廣泛的獎勵系統，允許遊戲玩家通過玩各種遊戲來賺錢。這意味著，無論遊戲玩家是喜歡單打獨鬥、與朋友進行社交遊戲，還是嘗試在競爭激烈的錦標賽中擊敗社區高手，Metacade 都能滿足他們的需求。

MCADE 代幣還支持質押，這意味著投資者有很大的動力長期持有。由於只有 20 億的供應量和以穩定幣支付的質押獎勵以避免流通供應量膨脹，因此在設計代幣在整個平台上的功能時顯然已經仔細考慮了代幣的持有者。

EOS 能否重回 2017 年的高點？

EOS 經歷了痛苦的幾年，雖然該項目曾經是加密貨幣市場新聞的寵兒之一，但它已經失去了曾經擁有的絕大多數勢頭。由於與美國證券交易委員會的禁止地址和 ICO 欺詐和解有關的問題，該項目已經摧毀了它的大部分吸引力，這反映在一段時間內大多數 EOS 價格預測中。

有專家現在表示，他們認為現在是 EOS 開始緩慢回升至之前高點的最佳時機，如果該項目能夠開始恢復一些勢頭，很可能會看到價格反映出樂觀情緒的增加.

Metacade 價格預測

雖然 EOS 價格預測是保守的，但 Metacade 的價格預測絕非如此。由於該項目計劃在 2023 年晚些時候發布，我們可以預期用戶增長會對 MCADE 代幣產生大量需求。基於該項目的高吸引力，預計將推動 MCADE 的價格上漲約 50 倍，在其全面發布後一路上漲至 1 美元。

隨著用戶增長可能會持續多年，到 2025 年 MCADE 為 7 美元，到 2030 年底增加到 15 美元，似乎是大多數投資者對該項目的最低期望。

EOS 價格預測

如果 EOS 觸底，那麼 EOS 價格預測肯定比一段時間以來更為積極。如果該項目能夠捕捉到市場上的一些企業用例，到 2023 年，EOS 代幣價格可能會因為重新受到關注而上漲至 2 美元。

如果它能夠建立在這種勢頭之上，我們可以看到 EOS 價格繼續上漲，到 2025 年達到 4 美元，到 2030 年甚至可能達到 10 美元。

總體而言，Metacade 似乎是一個絕佳投資選擇

雖然 EOS 可能會比過去看到更積極的時期，但與 Metacade 項目所代表的巨大收益的高潛力相比，回報仍然非常有限。

由於預售中可用的 MCADE 數量有限，並且隨著其預售階段繼續售罄，曝光率會不斷增加，很明顯，這項可能改變生活的投資窗口肯定會在短時間內關閉。