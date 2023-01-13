如果你認為 DOGE 在 Musk 收購 Twitter 後值得大肆炒作，請仔細看看 Metacade，到目前為止，它已經在預售中獲得了 200 萬美元

就在你認為 Dogecoin（DOGE）不會再有任何炒作的時候，Elon Musk 對 Twitter 的收購讓謠言再次沸沸揚揚起來。Musk 真的打算 在 Twitter 上加入 DOGE 嗎？這是一個有趣的提議，並且會對 DOGE 產生嚴重的影響——向上。

但並不是每個人都相信圍繞 DOGE、Musk 和他收購 Twitter 的炒作。當所有的噪音都平息下來時，事情實際上可能會朝著相反的方向發展。Musk 可以將注意力重新放在 Tesla 和 SpaceX 上。Twitter 可能會失去市場份額，因為 Twitter 用戶離開該平台以抗議新的所有者。圍繞 DOGE 的熟悉負面影響仍然存在：無限的代幣供應、微不足道的開發、最少的功能以及缺乏廣泛的支付接受度。

許多投資者將目光移開了 DOGE 和 Musk 對 Twitter 的收購，認為其他地方存在巨大的機會。Metacade 的機會來了。這個 GameFi 新秀在市場上引起了真正的轟動，已經在預售中籌集了 200 萬美元。繼續閱讀以了解為什麼這麼多人認為它是下一個加密貨幣遊戲風潮。

什麼是 Metacade？

GameFi 的新秀 Metacade（MCADE） 給人一種明顯的興奮感。在一些公司過分強調“Fi”而對“遊戲”不夠重視的行業中，Metacade（MCADE）恰到好處地取得了平衡。它以令人驚嘆的未來元宇宙和虛擬遊戲以及備受喜愛的經典街機遊戲為特色。目前以優惠的 預售價格 提供，Metacade（MCADE）提供終極 GameFi 體驗。

Metacade 如何運作

Metacade（MCADE）匯集了加密貨幣遊戲和 GameFi 行業的各個方面。 Metacade（MCADE） 促進的聯繫、協同作用和共享體驗讓玩家、設計師、開發人員、加密貨幣狂熱者和投資者都變得更加豐富。作為 GameFi 的 Web3 社區中心，Metacade 的運作方式如下：

區塊鏈遊戲玩家可以從 Metacade 的 Play2Earn、Compete2Earn、Create2Earn 和 Work2Earn 功能中獲得樂趣並產生收入。

設計師和開發人員可以測試、展示、營銷和發布新遊戲，組織比賽，直接與玩家和投資者溝通，並招募新員工。

加密貨幣狂熱者和投資者可以質押 MCADE 代幣並從激動人心的投資機會中獲益。

Metacade（MCADE）從付費遊戲、廣告、新遊戲發布、付費錦標賽和職位發布中獲得收入。

除了精選的新舊遊戲外，Metacade（MCADE）還通過其 Metagrants 計劃展望未來。這一具有前瞻性的舉措為平台上下一代遊戲的開發提供了資金。因此，Metacade 不僅提供最好的遊戲：它還在積極開發最佳的新遊戲！更重要的是，新遊戲的部分收入將回饋到 Metacade 社區。

主流媒體和社交媒體經常關注像 FTX 崩盤這樣的壞消息，或者像 Elon Musk 收購 Twitter 這樣的重大新聞事件。這是一種恥辱，因為這意味著他們錯過了真正有趣的故事，例如 GameFi 和 Metacade（MCADE）等公司的巨大潛力崛起。

投資者應該選擇 Metacade 而不是 Dogecoin 嗎？

目前，加密貨幣行業並沒有太多亮點，但新興的 P2E 領域是一個例外。許多分析師和專家預測，該市場將在 2023 年飆升，為加密貨幣市場帶來一些急需的好消息。儘管 Dogecoin（DOGE）在 Musk 收購 Twitter 後得到了提振，但 P2E 領域的 Metacade（MCADE）看起來才是真正可能在市場上掀起風暴的。

由於其他一些原因，Metacade（MCADE）也佔據了上風。MCADE 代幣的供應有限，但它們提供了更強大的功能。接下來，該公司已接受 Certik 的全面審計，以加強投資者的安全保障。最後， Metacade（MCADE）路線圖 包括成為 DAO 的承諾，從而賦予社區成員治理權和對他們參與公司的獎勵。

綜上所述，投資最終是為了盈利。同樣，Metacade（MCADE）比 Dogecoin（DOGE）更具優勢。新投資者可以從先發優勢中獲益，並可能從具有吸引力的 Metacade（MCADE）預售價格中獲得有價值的回報。但事情可能會在上市後變得非常有趣，一些專家推測，隨著 P2E 的真正起飛，收益可能會增長 100 倍或更多。

Elon Musk 是世界第二富有的人，因此毫不奇怪，他的 Twitter 收購以及隨後對 Dogecoin（DOGE）的評論促使投資者轉向該代幣。但深入了解一下，DOGE 是否真的值得大肆宣傳。

DOGE 或 MCADE：總結

正如他所說和所做的一切一樣，Elon Musk 對 Twitter 的收購引起了媒體的狂熱，包括關於 Dogecoin（DOGE）的新聞。但是，一旦一切都安定下來，DOGE 的價格自 Twitter 接管以來仍然只顯示出小幅溢價。除了 DOGE 的所有炒作之外，精明的投資者正在密切關注 Metacade（MCADE），尤其是考慮到其令人印象深刻的預售表現。

但是如果你想參與其中，則需要加快腳步。Metacade（MCADE）第一期預售即將售罄，趕快行動起來， 以最優惠的價格搶購 。