Monero（XMR）2025 年價格預測——這就是投資者偏愛 Metacade（MCADE）的原因

據領先的行業專家稱，GameFi 和邊玩邊賺（P2E） 將在 2023-2025 年爆發式增長 。該行業的新市場進入者已經獲得了投資者的極大關注，而這往往是以犧牲更廣泛市場中更成熟的參與者為代價的。Monero 的 2025 年價格預測說明了這一趨勢。很明顯，許多投資者現在選擇加密貨幣遊戲明星，例如 Metacade 而不是 Monero。繼續閱讀以了解原因。

Metacade 即將成為明星

在短短的時間內， 後起之秀 Metacade 成為 GameFi 領域最受關注的玩家之一。Metacade 在 3 個關鍵領域的融合方面處於領先地位：元宇宙、街機遊戲和加密貨幣。該平台的目標是成為遊戲玩家、開發人員、投資者和加密貨幣愛好者排名第一的 Web3 社區中心。

事實證明，Metacade 非常受投資者歡迎，因為它為加密貨幣遊戲提供了真正有價值的東西。區塊鏈遊戲玩家將享受具有真正 P2E 潛力的無與倫比的遊戲選擇。開發人員可以從一個平台中受益，他們可以在這個平台上測試和營銷他們的遊戲、舉辦比賽和尋找新員工。投資者和加密貨幣愛好者可以通過有利可圖的投資和投資機會獲得收入。

Metacade 如何運作

Mark Twain 曾經說過一句名言：“找到一份你喜歡做的工作，你這輩子就不用再工作了。”這種情緒絕對適用於 Metacade 遊戲玩家，他們可以通過 Play2Earn 遊戲、Compete2Earn 競賽和錦標賽、Create2Earn 內容創建以及 Work2Earn 測試和就業來賺取收入。 Metacade 直接連接玩家和開發者，為市場研究、新遊戲和招聘提供機會。

Metacade 強調其對其成員的承諾，正在通過其 Metagrants 計劃創造令人興奮的潛力。Metagrants 為設計師提供資金，以在平台上開發令人興奮的新遊戲。考慮到 Metacade 基於社區的模型——最終導致創建完整的 DAO ——很明顯，Metacade 中心的所有部分都將受益於整個集團的協同作用。

Monero 的秘密

Monero（XMR） 背後的前提很簡單：它提供秘密、匿名且無法追踪的點對點貨幣交易。這種智能功能是 Monero（XMR）最大的優勢——也是它最大的弱點。有很多人有正當理由希望將他們的企業保密。但也有一些人想要進行秘密交易，以掩蓋毒品交易、腐敗或欺詐等非法活動。

在 FTX 崩盤之後，損失大筆資金的人們呼籲 出台更嚴格、更嚴謹的監管 。很明顯，如果像美國證券交易委員會這樣的組織遵守監管規定，它可能會使 Monero （XMR）的地位充其量具有挑戰性，而在最壞的情況下則難以為繼。

Metacade（MCADE）超過 Monero（XMR）

雖然 Monero 必須擔心新法規的影響，但 Metacade 沒有這樣的擔憂。它可以期待成為一個單向發展的市場部門的一部分。 Metacade 強大的商業模式 連接了加密貨幣遊戲社區的各個方面，贏得了專家分析師、開發人員、遊戲玩家和投資者的青睞。

更重要的是，一些經驗豐富的觀察家預測，該公司上市時的股價會有很大的好轉——尤其是在利用他們的 預售報價 時。綜上所述，很容易看出為什麼與 Monero 相比，Metacade 顯然是最好的投資機會。

Metacade（MCADE）價格預測

您仍然可以以 0.01 美元的第一階段預發布價格 購買 Metacade 。預計的發行價看起來已經可以確保為早期投資者帶來可觀的回報。但只有當 P2E 市場真正開始騰飛時，事情才會變得有趣起來。

The Sandbox（SAND）的投資者在市場高峰時看到了 100 倍的投資回報率，Metacade 有機會在 2023 年至 2025 年之間複製這種表現，使其成為比 Monero 價格預測更好的賭注。

但是您需要快速充分 利用 Metacade 預售 ，因為第一階段很快就會售罄。

Monero（XMR）價格預測

在對 2025 年之前的 Monero 價格進行預測時，重要的是要考慮許多因素。首先，如果交易量保持低位，人們將不需要使用 Monero。其次，如果監管機構大力推動提高透明度，可能會給 Monero 的秘密服務帶來麻煩。第三，Monero 總是有可能被黑客攻擊，從而損害其聲譽。

出於這些原因，Monero 的 2025 年價格預測不會比 2022 年底 145.38 美元的價格上漲。

投資者更喜歡 Metacade 而不是 Monero

在 Metacade 和 Monero 之間做出選擇並不是一件困難的事。一個是蓬勃發展行業中令人興奮、富有創新精神的新人。而另一個提供的服務實際上可能會被希望清理加密貨幣行業的監管機構所取締。難怪投資者選擇 Metacade（MCADE）而不是 Monero（XMR）。您可以趁機以 預售價格購買 ，加入他們的行列。

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