Monero 努力維持其價值，而 Metacade 將在 2023 年初飆升

既然熊市真的到來，它為資深投資者提供了一個絕佳的機會來審視市場，並確定哪些項目具備生存條件。通過這樣做，投資者能夠發現那些為下一次牛市提供巨大潛力並有機會產生巨大回報的新舊項目。

Monero 是一個讓分析師產生分歧的項目。它面臨著越來越不利的監管環境，並且在 2022 年經歷了價格大幅下跌——這兩個因素都對 Monero 的價格預測產生了很大影響。

許多人在懷疑 Monero 的長期投資價值，並正在將投資轉移到 Metacade 等尖端的新項目上。

Metacade 從投資基金那裡獲得了很多興趣，因為該項目看起來正處於重塑遊戲行業，並將玩家置於價值結構中心的風口浪尖。

Metacade 是否導致了 Monero 的衰落？

Monero 一直保持著忠實的追隨者，因為它專注於許多人認為是技術核心的加密貨幣元素——隱私。隨著中央銀行數字貨幣（CBDC）的出現，Monero 的支持者比以往任何時候都更加堅定地認為他們的項目發揮著重要作用，儘管 Monero 的價格預測不佳。

然而，隨著 2023 年加密貨幣監管的臨近，Monero 提供的隱私可能會面臨重大問題。如果新法規剝奪了與 Monero 交易相關的隱私，該公司的 USP 就會消失；因此，許多持有者正在其他地方尋找更有可能獲得持久成功的項目。而 Metacade 是一個引起整個行業極大興趣的項目，因此看到許多 XMR 持有者轉而效忠這個項目也就不足為奇了。

什麼是 Monero（XMR）？

Monero 是一種以隱私為中心的加密貨幣，旨在實現最早的數字現金願景之一——即無法追踪的匿名支付。

這個開源項目利用熟練的技術團隊不斷推動技術向前發展，還開發了一種挖礦結構，確保即使是小型礦工也能從幫助保護網絡中獲益。

Monero 價格預測：XMR 能否在監管中生存？

雖然 XMR 不太可能在面臨更多監管的情況下表現良好，但這並不意味著該項目注定要失敗。即使通過投資者購買加密貨幣的典型方式來購買 Monero 變得越來越困難，對於那些希望保持匿名的人來說，Monero 可能總會有一個繁榮的黑市。

考慮到這一點以及更廣泛的加密貨幣價格，對 Monero 價格 預測，XMR 可能會在 2023 年跌至 90 美元左右，因為用戶被禁止通過許可交易所進行交易和購買。如果它能在這之外為自己開闢空間，到 2025 年我們可以看到價格回升到目前的 160 美元左右的高度。

什麼是 Metacade（MCADE）？

Metacade 是一個富有創意的新項目，在整個行業引起了廣泛關注。在此之前，Metacade 團隊發布了一份廣受好評的新 白皮書 ，詳細介紹了通過允許遊戲玩家邊玩邊賺錢來重新定義遊戲行業的計劃。

該項目圍繞建造世界上最大的邊玩邊賺遊樂中心而展開，讓遊戲玩家能夠通過全面的獎勵系統從遊戲體驗中獲利。

MCADE 如何運作？

遊戲玩家能夠獲得作為平台貨幣分配的 MCADE 代幣獎勵，並為 Metacade 生態系統提供效用。它支持購買和訪問費用（例如錦標賽入場費），並且還具有質押選項，使 MCADE 持有者有機會使用自己的代幣並賺取被動收入作為回報。

Metagrants 是路線圖中的另一個創新計劃，它通過允許有能力的遊戲開發團隊向社區展示自己的遊戲概念以獲得回饋，對生態系統的開發計劃做出貢獻。然後，MCADE 持有者可以投票將資金分配給應得的項目。

Metacade 預售的成功說明了該項目的巨大潛力，自推出以來已經籌集了令人難以置信的 540 萬美元。

Metacade 價格預測：MCADE 能升至什麼高度？

Metacade 看起來將產生高回報，並且隨著該項目將於 2023 年開始吸引用戶，MCADE 的價格可能會因此而很快上漲。考慮到投資者的興趣，今年 MCADE 達到 1 美元似乎是合理的。

到 2025 年，該平台可能會發揮其所擁有的大部分潛力，這意味著到年底，8 美元的 MCADE 可能並非不現實。

投資者應該選擇 Monero 還是 Metacade 以獲得最大回報？

XMR 可能會在未來幾年成為加密貨幣領域的一部分，但考慮到 Monero 價格預測和具有競爭力的加密貨幣價格，這並不能使其成為目前的良好投資選擇。相比之下，Metacade 顯示出成為千載難逢的投資機會的跡象，特別是對於那些能夠以預售期間低得離譜的價格購買它的人來說。