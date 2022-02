Astra Protocol, et banebrydende juridisk og compliance-lag, der bringer en uovertruffen sikkerhed til offentlige blockchains, annoncerede, at det har oprettet en Compliance Hub i Sandbox virtuelle verdenen, erfarede CoinJournal fra en pressemeddelelse.

Den nye Compliance Hub vil udstyre metaverse-brugere med et decentraliseret overholdelseslag, herunder Anti-Money-Laundering (AML) og Know-Your-Customer (KYC)-funktioner.

Gør metaverset mere sikkert for alle

Med sin nye Compliance Hub sigter Astra mod at gøre den nye metaverse-grænse mere sikker for alle deltagere. Laget løser on-chain compliance-problemer ved hjælp af ekspertise fra betroede advokatfirmaer og dets patenterede teknologi.

Astra har skabt et unikt DLN (Decentralized Legal Network) bestående af alle større, globale revisions- og advokatfirmaer for at stille de bedste KYC/AML-tjenester til rådighed. DLN omfatter jurisdiktioner i næsten 200 lande, hvilket sikrer, at regler kan overholdes næsten overalt i verden.

Brugere kan oprette forbindelse til Hubs DLN, opnå akkreditering og meget mere

En lang række muligheder er tilgængelige for metaverse-brugere: at oprette forbindelse til Compliance Hub's DLN, opnå akkreditering og modtage en ikke-overførbar NFT. NFT vil give privilegeret adgang til ellers utilgængelige særlige begivenheder.

Efter en brugerbekræftelse er det muligt at deltage i enhver metaverse begivenhed, du ønsker at deltage i, uden at bekymre dig om kompromittering af identitet. Astras tjenester beskytter brugere mod ondsindede eller skadelige konti, mens de løser identitetsproblemer.

Jez Ali, grundlæggeren af Astra Protocol, sagde:

Vi er glade for at kunne annoncere Astra-protokollens indtræden i metaverset med vores første plot i The Sandbox. Fremtiden for metaverse udvikling vil være en langvarig og innovativ mission, som allerede har vist en utrolig vækst og er et spændende område af Web3. Ved at implementere den første Compliance Hub i metaverset kan vi understøtte denne vækst ved at tilføje et lag af beskyttelse for brugere over hele verden.

Astra Protocol valgte The Sandbox til at lancere sin Compliance Hub på grund af dens sjove og ønskværdige placeringer. Størstedelen af metaverse-brugere henvender sig til The Sandbox for nye fordybende oplevelser og måder at interagere på.

Konkurrencen om Sandbox-lokationerne er hård med kun 166.464 individuelle jordlodder til rådighed.