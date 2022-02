I begyndelsen af måneden i februar så vi et markant bullish momentum hos Bitcoin (BTC). Efter at have ramt et lavpunkt på næsten $32.000 i januar, steg BTC kraftigt i februar og håbede endda på et tidspunkt at genvinde $50.000. Men tingene er ikke gået den rette vej de seneste dage. Her er nogle højdepunkter.

Bitcoin (BTC) skred til under $40.000 i et bredere blodbad på markedet.

Den bearish-trend fortsætter, hvor BTC nu handles til $38.000.

Faldet er i høj grad blevet udløst af spændinger i Østeuropa.

Datakilde: Tradingview

Bitcoin (BTC) – Hvor langt kan bjørne gå?

Der har været flere skarpe advarsler om fremtidsudsigterne for Bitcoin (BTC) og kryptomarkedet generelt. Med en forventet stramning af Fed-politikken i år, øget inflation og truslen om krig i Europa, ser der ud til at være meget markedsvolatilitet lige nu.

Også administrerende direktør for Huobi, en af de største børser i verden, er kommet ud og han sagde, at vi måske ikke vil se et Bitcoin-tyreløb før 2024.

$40.000 blev set af mange analytikere som BTCs nøglestøtte. Desuden havde mønten oplevet en periode med vedvarende bullish gevinster. Det var derfor kun et spørgsmål om tid, før en tilbagetrækning kom, og det er faktisk sandsynligt, at BTC vil falde yderligere. Der er også frygt for, at den store mønt kan ramme 30.000 dollars, før den stiger igen.

Er det det rigtige tidspunkt at købe Bitcoin (BTC)?

Der har været et stort pres på Bitcoin de seneste måneder. Øget inflation, truslen om regulering og nu ulmende spændinger i Europa arbejder alle sammen for at holde mønten nede.

Selvom Bitcoin har handlet billigere før, er det stadig et perfekt indgangspunkt for langsigtede investorer. Det anbefales at vente lidt længere. BTC kan stadig falde yderligere, hvilket giver investorer mulighed for at købe billigt.