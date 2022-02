Krypto-handler og analytiker Rekt Capital siger, at 200-dages EMA er et nøgleniveau for tyre, i øjeblikket omkring $47.000.

Data fra CoinGecko viser, at Bitcoin nåede et højdepunkt på $45.300 i tirsdags, før det trak sig kraftigt tilbage til $43.400-området.

Bitcoin (BTC) har trukket sig tilbage fra sine intradag-højder på $45.300 nået i tirsdags og omfavner i øjeblikket området omkring $43.450. Momentumet set siden weekenden ser derfor ud til at aftage.

Men med en bullish stemning omkring flagskibs-kryptovalutaens kortsigtede kursbevægelse, siger kryptoanalytiker Rekt Capital, at endnu en nedsmeltning er sandsynlig.

Han siger, at BTC/USD-parret ser på et nøgleniveau, som, hvis det nås og omdannes til støtte, tyder på, at udsigterne fra langsigtede investorer har ændret sig positivt. Optimismen kan være en katalysator for yderligere køb, som sandsynligvis hjælper tyre med at presse på for det undvigende udbrud til det psykologisk vigtige niveau på $50.000.

Her er, hvad den pseudonyme analytiker bemærkede, da BTC-prisen flirtede med modstanden omkring $45.300:

“BTC nærmer sig langsomt 200-dages EMA (sort) Vend EMA til støtte, og dette vil være en indikation af, at langsigtet investorsentiment skifter tilbage til at være bullish på Bitcoin. ”

Han delte nedenstående diagram, som viser Bitcoins genopretning efter sidste måneds bane og potentialet for et breakout til $47.000.

Diagram, der viser BTC-rebound mod 200 EMA. Kilde: Rekt Capital på Twitter .

Dette niveau repræsenterer det 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit, som Rekt Capital fremhæver som værende en af nøgleindikatorerne for langsigtet investorsentiment over for Bitcoin.

“Den sorte 200 EMA er en langsigtet måling af investorernes stemning over for BTC. 200 EMA repræsenterer i øjeblikket et prispunkt på omkring $47.000,” sagde han.

Mens analytikeren er optimistisk på BTC/USD, peger han på diagrammet og 200 EMA i forhold til de nuværende prisniveauer for at bemærke, at tyre måske skal kæmpe lidt, før de vender linjen til støtte.

#BTC is trying to turn the black level into support & break into the $43100-$51900 range However, just above this black level is the blue 50-week EMA resistance$BTC needs to turn both black & blue EMA into support to move higher inside the $43100-$51900 range#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/H7PYXbgGfp — Rekt Capital (@rektcapital) February 8, 2022

Hvis Bitcoin-prisen forvandler $43k til støtte og bryder over forsyningszonen over $45k, så vil den sandsynligvis fortsætte højere mod det fremhævede interval ($43.100-$51.900).

Kryptoanalytiker Scott Melker har en lignende holdning og siger, at benchmark-kryptoen har "tappet" zonen. Han er positiv over for BTC/USD-prisen over dette niveau.

$BTC#Bitcoin is playing the levels perfectly. $45,478 was the next level marked, tapped almost to the dollar. Clear sailing above. pic.twitter.com/GGb9pm8TKK — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) February 8, 2022

Bitcoin har også tegnet et lignende opsving som det, der blev set under den sidste korrektion (maj-juli 2021), ved at bryde højere fra det lavere Bollinger-bånd på den ugentlige log. Sidste gang det skete, steg BTC til sit rekordhøje niveau på $69k.

#BTC has enjoyed a reversal from the lower Weekly Bollinger Band Just like in the previous Bitcoin correction$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/rsVTKwXLMF — Rekt Capital (@rektcapital) February 8, 2022

Bitcoin-prisen er steget mere end 12% i den seneste uge.