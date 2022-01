Stemningen på det bredere kryptomarked er begyndt at blive bedre efter et massivt frasalg i begyndelsen af året. Cardano (ADA) oplevede, ligesom andre altcoins, en kraftige prisfald og ramte 6-måneders lavpunkt under korrektionen. Men vi ser en opsving. Her er nogle højdepunkter:

Stemningen i det bredere krypto-rum viser tegn på forbedring, og Cardano (ADA) har forbedret sin position.

Ved udgivelsen af denne artikel, handlede altcoinen til $1,28, hvilket er en stigning på næsten 10% i 24-timers intradag handel.

ADA er også vendt tilbage med anstændige 13% efter at være faldet til 6-måneders lavpunkt tidligere på ugen.

Cardano (ADA) – Prisforudsigelse og analyse

De sidste to uger har været ret brutale for krypto-investorer over hele verden. Markedet har stort set været på minus. Cardano (ADA) og andre altcoins blev ikke sparet. Tidligere på ugen faldt mønten til omkring $1,0701, hvilket er det laveste niveau i seks måneder.

Men vi har set et kraftigt opsving på 13 % lige siden. Også selvom mønten er under sin 200-dages EMA, er den over sine 25- og 50-dages EMA'er, hvilket tyder på, at en anstændig optrend begynder at tage form.

Indtil videre har ADA været på mellem $1,1785 og $1,2501. Vi holder øje med, om mønten kan teste $1,5-mærket. Dette kan udløse et anstændigt bullish breakout med vedvarende gevinster. Men hvis bjørnepresset fortsætter med at holde, så er det sandsynligt, at ADA kan falde tilbage til $1.100.

Burde du købe Cardano (ADA)?

Svaret er ja. Cardano (ADA) er et lovende blockchain-projekt, der har oplevet enorm vækst i løbet af de sidste par måneder. Det har også tiltrukket mange udviklere, og baseret på dets grundlæggende principper forventes det at blive et stort projekt i fremtiden.

Så for investorer, der ønsker en anstændig mønt at købe og holde i lidt længere tid, så er dette det perfekte tidspunkt at komme ind på Cardano (ADA).