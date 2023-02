Cardano Price Forudsigelse Ser Dyster ud, Mens Metacade Kan Gå Amok

Blockchain-teknologi disrupter en række globale industrier gennem dens unikke evne til at demokratisere internet ejerskab. Hvad enten det drejer sig om krypto gaming, digital kunst, supply chain management eller international finans, leverer blockchain-teknologien mere gennemsigtighed og større kontrol for enkeltpersoner, mens de bruger onlinetjenester.

Krypto investorer kan forvente store gevinster i de kommende år, da Metacade- og Cardano pris forudsigelserne forudsiger et højt potentiale for afkast. Men i en side-by-side sammenligning mellem Cardano (ADA) og Metacade (MCADE), hvilken er så den bedste investering?

Metacade og Cardano viser, hvor alsidig blockchain-teknologi kan være

De fremskridt, der er gjort af projekter, der anvender blockchain-teknologi, har ført til, at et nyt udtryk er blevet opfundet: Web3. Web3 beskriver en ny æra for internettet, hvor brugere kan genvinde ejerskabet over deres data og har friheden til at handle på peer-to-peer basis.

Web3, er et altomfattende udtryk og er faciliteret af blockchain-teknologi. Det inkluderer en række forskellige applikationer og andvendelsesmuligheder under sin paraply. Nytten af blockchain-teknologi er tydelig, når man ser på to hovedprojekter – Cardano og Metacade.

Cardano er en layer-1 blockchain, der understøtter udviklingen af decentraliserede applikationer (dApps). Metacade en dApp, der kan starte den globale adoption af blockchain-teknologi på grund af dens attraktive funktioner og unikke muligheder.

Hvad er Cardano (ADA)?

Cardano er en proof-of-stake (PoS) blockchain, der kan levere en høj transaktions gennemstrømning til en lav pris til sine brugere. Det adskiller sig fra tidligere udgaver af blockchain-teknologi ved at det forbedrer brugeroplevelsen ved at reducere både forsinkelser og omkostninger. Cardano er derudover også Turing komplet, hvilket betyder, at udviklere kan bygge dApps til en bred vifte af anvendelser inden for Cardano-økosystemet.

Cardanos PoS protokol var en af de første tilfælde af PoS, der blev brugt. PoS er en meget mere omkostningseffektiv metode til at opnå konsensus i et distribueret computersystem, hvilket er en hovedårsag til, at Cardano blockchain kan behandle transaktioner med en højere hastighed end tidligere proof-of-work blockchains såsom Bitcoin.

Cardano Pris Forudsigelse 2023: Vil ADA nå $1?

Efter at være blevet hyldet som en potentiel Ethereum-dræber, da den blev grundlagt i 2017, har Cardano pris forudsigelsen lidt kraftigt i de sidste par år. ADA nåede $0,38 på toppen i 2018 og befinder sig nu – næsten 5 år senere – godt under dette prisniveau på mindre end $0,30.

Cardano pris forudsigelsen forudser et opsving for ADA, men mange investorer spekulerer på, om den har det momentum, der skal til for at bryde sit tidligere rekordhøje niveau på $3,09. For øjeblikket ser Cardano pris forudsigelsen dyster ud, og eksperter forventer, at tokenet vil være nødt til at kæmpe for at komme tilbage til $1.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade er en helt ny GameFi-platform, der allerede er ved at tage fart. Projektet annoncerede for nylig starten af sit presale, hvor over 6,4 million dollars blev rejst i de første 12 uger. Metacade er en omfattende play-to-earn-oplevelse (P2E) og kan være en nøglespiller til at drive blockchain-revolutionen i den globale spilindustri.

Ud over at tilbyde mange forskellige P2E-spil i sin arkade, vil Metacade blive et centralt sted hvor Web3-brugere kan mødes, socialisere, lære og tjene krypto. Platformen integrerer en række innovative indtjeningsmekanismer, der kan tiltrække en stor brugerbase i løbet af de kommende år.

Hvordan virker MCADE?

Metacade’s P2E arcade tilbyder både afslappet og konkurrencedygtigt gameplay. Brugere kan tjene MCADE-tokens, mens de går igennem uendelige baner i en lang række forskellige online spil og også deltage i rangerede turneringer for at konkurrere om chancen for at vinde store præmier betalt i krypto.

En af de vigtigste ekstra indtjeningsmekanismer, der tilbydes af Metacade, er Create2Earn-funktionen. Dette motiverer til vidensdeling mellem fællesskabets brugere, da brugere vil blive belønnet med MCADE-tokens for at sende spilanmeldelser, dele indsigter og generelt set interagere med andre brugere på Metacade-platformen.

Metacade hjælper også brugere med at kickstarte deres karriere inden for blockchain-teknologi. Metacades Work2Earn-mekanikker vil tilbyde betalte jobmuligheder til fællesskabet, herunder projektarbejde, freelance roller og fuldtidsstillinger fra 2024 og frem.

Metacade Pris Forudsigelse 2023: Vil MCADE nå $1?

Metacade kan hjælpe med at drive udvidelsen af blockchain-teknologi ved at øge arbejdsstyrken gennem sine Work2Earn-mekanismer og finansiere tidlige innovationer gennem sit Metagrants-program.

Selve projektet tilbyder en uovertruffen blockchain-spiloplevelse og et væld af funktioner, der vil gøre Metacade til en af de mest populære dApps på blockchain. I 2023 forventes MCADE at nå $1, hvilket er en stigning på 50 gange fra slutningen af dets presale begivenhed.

Metacade vs. Cardano Pris Forudsigelse: Hvilken krypto er værd at købe?

MCADE-presalet kan være et af årets bedste investeringsmuligheder. MCADE blev lanceret til kun $0,008 pr. token, der er mulighed for afkast på over 100x i fremtiden, da blockchain-teknologi fortsætter med at tiltrække brugere fra hele kloden.

Cardano pris forudsigelsen ser på den anden side usikker ud. Investorer bør vælge Metacade da Cardano pris forudsigelsen næppe vil producere noget tæt på 100x. For investorer, der ønsker at købe ind i Metacade under presalet, er det en god idé at skynde sig. Tokenet stiger til 0,02$ i løbet af begivenheden, hvilket betyder, at der kun er et begrænset tidsrum til at købe MCADE til den bedst mulige pris.