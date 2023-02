Crypto Gaming Arkaden, Metacade, Har Potentiale til 10X i 2023! Her Er Hvad Du Behøver At Vide

Investorer, der leder efter potentielle gevinster i 2023, er blevet imponeret over nyheden om, at Metacades indledende presale faser er blevet udsolgt inden for få uger, da bullish investorer kastede mere end $6,4 mio i finansiering ind i den spæde krypto spilplatform.

Idet MCADEs presale fortsætter med at tiltrække massiv interesse i efterfølgende presale runder, forudsiger nogle eksperter, at tidlige investorer kunne nyde 10X afkast i 2023.

Metacade kan blive årets køb

Fremadskuende investorer og krypto gaming entusiaster har været massive i deres tidlige opbakning til Metacade under presalet, hvilket understøtter platformens mål om at levere det mest omfattende udvalg af online arkadespil i metaverset.

Presalets momentum har taget fart i 3. Etapen, hvilket indikerer, at værdien af Metacades utility token og native valuta token er indstillet til at stige på kort sigt med potentielt enorme langsigtede gevinster, der kan realiseres i de kommende år.

Begyndende ved $0,008 pr. token i beta fasen, er MCADEs værdi sat til at stige til $0,02 i slutningen af det niende og sidste presale fase. Forventningerne er, at prisen kan springe voldsomt i værdi, når MCADE bliver tilgængelig for offentligheden.

Bullish investorer er blevet overbevist af Metacades store langsigtede potentiale, som er beskrevet i deres omfattende og ambitiøse whitepaper . Dette kombineret med den bredere forventede eksplosion i GameFi-sektoren i løbet af de næste fem år og planen om at placere sig selv i centrum for krypto gaming i de kommende år betyder, at MCADE har potentialet til at opnå 10X gevinster i år.

Hvor højt kan MCADE nå i 2023?

Værdien af MCADE er gearet til at stige i løbet af varigheden af presalet og kulminerer med en værdi på $0,02 pr. token, mens det forbereder sig på sit IDO . Mønten vil derefter blive lanceret på decentraliserede børser (DEX’er), hvor købere globalt set sandsynligvis vil kæmpe for at få fingrene i MCADE.

Tidlige investorer forventes at fastholde deres HODLing i afventning af et stort spring i MCADEs værdi. Med et begrænset fast udbud på 2 milliarder tokens forventes efterspørgslen efter MCADE at stige enormt på centraliserede og decentraliserede børser, hvilket kan føre til en stigning i prisen, idet MCADE etablerer sig som et solidt krypto-gaming token.

Nyttefunktionerne indbygget i MCADE-tokenet gør det til en endnu mere attraktiv investering for investorer at få fingrene i. Forventningerne er, at værdien kan levere 10X gevinster med en værdistigning til mellem $0,10 og $0,20 – en realistisk udsigt for 2023.

Er kryptovaluta en god langsigtet investering?

Mellem 2016 og 2021 steg globale krypto indehavere med næsten 60 gange på fem år. Selvom markedsforholdene blev decideret forfrosne i 2022, drevet af sammenbruddet af nogle store navne på kryptomarkeder, såsom FTX, og globale økonomiske forhold, fortsætter antallet af investorer og platforme med at vokse.

Derudover forventes krypto-gaming-markedet at vokse ca 70 % år-til-år for at blive en industri på 63 milliarder dollar i 2027 . Metacade er fremragende placeret til at drage fordel af denne vækst med sit uovertrufne udvalg af online arkade spil.

Kryptoverdenen er tempofyldt med et stadigt stigende antal anvendelsesmuligheder, så det er svært at forudsige fremtiden. Men med lande som El Salvador, der begynder at adoptere krypto som et ægte internationalt betalingsmiddel, er tegnene for krypto markeder utroligt positive.

Hvad er Metacade?

Metacade bygger en helt ny platform, der er vært for det mest omfattende udvalg af online arkadespil i metaverset og bliver det første projekt af sin art, der lanceres i krypto-gaming verdenen. Metacade er bygget på Ethereum blockchain og vil være vært for en bred vifte af play-to-earn (P2E) titler, der giver gaming entusiaster mulighed for at møde ligesindede individer, opbygge et fællesskab og tjene krypto belønninger, mens de spiller.

Som et fællesskab drevet projekt, tilbyder Metacade spillere og brugere en række forskellige indtjening mekanismer uden for P2E-kapaciteten, hvor medlemmer belønnes for sociale interaktioner med platformen og om kort tid kan ansøge om betalte jobs, herunder spiltestere på Metacade og i den bredere Web3-industri.

Metacade: Driver GameFi-udvikling

Metacade sigter mod at gå langt ud over den traditionelle sfære af P2E krypto-spilplatforme ved at levere innovation i den bredere GameFi-industri gennem sin banebrydende Metagrants-ordning. Udviklere kan indsende ansøgninger om finansiering for at få støtte til at udvikle deres nye, eksklusive titler. Disse indsendelser samles og præsenteres for MCADE token-indehavere, der stemmer på deres favoritter.

Ved at uddelegere kontrollen over hvilke spil der skal udvikles til fællesskabet, gør Metacade det muligt for GameFi industrien at høste fordelene af at have spil, som spillere rent faktisk ønsker på deres platform, mens der bliver tilbudt tiltrængt udviklingserfaring til de mest talentfulde spiludviklere, der kan bruge de nyeste og bedste Web3 teknikker i deres arbejde, hvilket holder Metacade ét skridt foran konkurrenterne.

Metacade: Den bedste krypto gaming token med 10X gevinster i 2023

MCADE presalet giver investorer en unik mulighed for at købe tokens i et af de mest spændende krypto-gaming-projekter i metaversen. Den nuværende pris på $0.014 i stage 4 af presalet ser undervurderet ud, selv under nutidens bear market forhold.

Eksperter forventer at Metacades presale hurtigt bliver helt udsolgt på alle stadier, hvilket gør MCADE til et must-buy token, før prisen stiger. Med mulighed for 10x afkast i 2023, er det et godt tidspunkt for investorer at hente MCADE-tokenet.