De bedste nye og kommende kryptoprojekter at købe ind i i 2022

Hvis der er noget, vi lærte af kryptomarkedet i 2021, er det at komme ind i begyndelsen. Projekter i blockchain har typisk oplevet en eksplosiv vækst, og dem, der investerede tidligt, har en tendens til at få den største belønning. Selvom der stadig er nogle risici, er her nogle af grundene til, at det giver mening at købe nye og kommende kryptoprojekter:

Du kommer simpelthen ind, mens prisen stadig er lav, og du får gavn af det i fremtiden, hvis kryptoen eksploderer.

Da prisen stadig er lav i starten, er den samlede nedsiderisiko relativt lav sammenlignet med aktiver, der allerede har toppet.

De fleste nye kryptoprojekter vil sandsynligvis opnå vigtige udviklingsmæssige milepæle i fremtiden, noget der hæver prisen.

Hvis du nu leder efter nye og kommende kryptoprojekter at begynde at investere i, har vi to muligheder her, der er værd at være opmærksom på:

Pulse Prediction Markets (PULSE)

Pulse Prediction Markets (PULSE) er en innovativ DApp bygget på NEAR-økosystemet. Appen er designet til at bruge kraften fra Flux Oracle til at løse almindelige forudsigelsesmarkedsproblemer og levere tilgængelige og effektive platforme til brugere. Projektet drives af handlende, der bruger Pulse DAO, hvor PULSE, det oprindelige styringstoken bruges til at påvirke administrative beslutninger.

Datakilde: Tradingview.com

Som et af kerneprojekterne på NEAR er Pulse stadig meget begyndende og tilbyder et fantastisk potentiale for fremtidig vækst. På udgivelsestidspunktet af denne artikel, handlede det for $0,1589, en stigning på næsten 25% på 24 timer.

Bit Hotel (BTH)