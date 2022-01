Efter et kraftigt fald i de sidste to uger er Dogecoin nu grøn. Den steg 10 % i går, og den stiger stadig i dag.

I skrivende stund var det $0,1488; op 9,25% i de sidste 24 timer ifølge CoinMarketCap. Det har ramt et maksimum på $0,1511 og et lavpunkt på $0,1383 i de sidste 24 timer.

Lad os nu se, hvad forklarer denne optur.

Elon Musk og McDonald's Twitter-fejde, der ser Dogecoin stige

Dogecoin-prisen steg efter en Twitter-fejde mellem McDonald's og Tesla og Space X CEO Elon Musk. Musk tweetet og sagde, at han ville spise et måltid på fjernsynet, hvis fastfood-giganten, McDonald's, accepterer Dogecoin (DOGE) som det officielle betalingssystem.

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2022

Et par minutter efter tweetet steg DOGE-kursen 7% fra $0,135 til $0,145, og det bullish momentum fortsætter i dag, da de to fortsætter med at udveksle i de frem og tilbage tweets, der har tiltrukket sig opmærksomhed fra andre krypto-stormænd, inklusive medstifteren af Dogecoin.

Tweets fra Musk har haft stor indflydelse på markedspriserne, siden han begyndte at tweete om mememønten. Tidligere havde han tweetet og annonceret, at Tesla var begyndt at acceptere DOGE for sine varer; noget, der fik DOGE-prisen til at hoppe med 25%.

Efter det seneste tweet fra Musk rettet mod McDonald's, svarede McDonald's ti timer senere og sagde, at det kun vil acceptere hans tilbud, hvis Tesla accepterer Grimacecoin, en falsk mønt, der forestiller en lilla McDonaldland-maskot fra 80'erne kaldet "Grimace".

Krypto-opportunister reagerede hurtigt på McDonald's tweet, der involverede Grimace-mønter, og sagde, at køb af mønten ikke ville være et klogt økonomisk træk, da den blev oprettet for et par timer siden, selvom den allerede var præget på Binance Smart Chain.

Mediernes mainstream forsøger at dække Musks utilregnelige onlineadfærd ved at forstærke hans krypto-tweets, hvilket får ham til at hoppe på en vogn af McDonald's kryptomemes, der for nylig har vundet popularitet på Twitter.

Den Salvadoranske præsident, Nyib Bukele, hvis regering for nylig havde købt BTC-dip, før han tilføjede yderligere 410 bitcoins til $36.000 hver i det seneste dyk, deltog i tweeting-togtet ved at uploade et dårligt redigeret billede af Musk med en McDonald-mærket hat og et navneskilt den 23. januar

Musk ser ud til at presse på for Dogecoin på trods af Teslas ejerskab af mere end 42000 Bitcoin med et gennemsnit på $31.700 pr. mønt. For nylig sagde han i Time Magazine:

"Grundlæggende set er Bitcoin ikke en god erstatning for transaktionsvaluta. Selvom det blev skabt som en fjollet joke, er Dogecoin bedre egnet til transaktioner."