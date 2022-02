Siden september sidste år har EOS (EOS) oplevet en massiv nedadgående trend. Mønten har vundet en smule, men de generelle udsigter har lige siden været nedadgående. Der var dog et håb om, at de seneste dages stigninger kunne udløse en vedvarende stigning. Det skete ikke, og her er nogle højdepunkter:

På pressetidspunktet var EOS (EOS) faldet med næsten 8 % i løbet af de sidste 24 timer og handlede til omkring $2,38.

Mønten er dog steget med næsten 40 % i løbet af de sidste to uger.

På trods af denne stigning viser afgørende indikatorer, at EOS (EOS) stadig er på bjørnemarkedet.

Datakilde: Tradingview.com

EOS (EOS) – hvornår vil den nedadgående tendens bryde?

Vi bliver nødt til at se nogle vedvarende gevinster over en længere periode, før EOS (EOS) kan rapportere et afgørende breakout. $3 dollar-mærket ser ud til at være en afgørende modstandszone. Vi så EOS (EOS) klatre forbi det i slutningen af sidste år, men det lykkedes ikke at holde det og klatre mere.

Faktisk hævder nogle analytikere, at en stigning over $3 vil være afgørende for EOS (EOS) i dens bestræbelser på at gå over i et tyreløb. Desuden er RSI-aflæsningerne neutrale, hvilket tyder på, at der er nok potentiale til, at tokenet kan stige.

I skrivende stund handlede EOS (EOS) til $2,62. Der er stadig et stykke vej tilbage før $3, men med de seneste stævner er det faktisk muligt.

Hvorfor bør du købe EOS (EOS)?

Der er hundredvis af kryptoaktiver, der burde være i din portefølje, og EOS (EOS) er en af dem. Platformen fakturerer sig selv som den ultimative DAPP-udviklingssuite.

Det giver simpelthen udviklere værktøjerne til at skabe og implementere innovative decentraliserede apps. I øjeblikket har EOS (EOS) en markedsværdi på omkring 2,3 milliarder dollars. Dette gør det til en anstændig mulighed med potentialet for at låse op for langsigtet værdi.