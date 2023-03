EOS Prisen Giver Langsomme Stigninger, Mens Metacade Er Sat Til 100x i 2023

På trods af at det er et af kryptos ældste og mest kendte projekter, har EOS sakket bagud i forhold til resten af markedet i de seneste måneder. Men hvad bringer fremtiden for EOS? I denne artikel vil du kunne finde EOS pris forudsigelser for 2023, 2024 og 2025 og finde ud af hvorfor nogle forudsiger, at Metacades MCADE-token kan stige 100x i 2023.

EOS (EOS) Var En Af 2022’s Værste Performere

EOS er en blockchain med smart contract kompatibilitet, der blev lanceret i 2017. Udråbt til at være en af de førende “Ethereum-mordere”, steg EOS i graderne for til sidst at blive en af de mest værdifulde kryptovalutaer. På trods af, at EOS fortsat er blandt de 50 mest værdifulde projekter i løbet af krypto vinteren, har EOS’ præstation mildest talt været undervældende.

Man behøver blot se på EOS’ markedsværdi for at fastslå, at de fleste krypto investorer føler det samme. I 2018 toppede dets markedsværdi på 17,5 milliarder dollar, mere end Cardanos nuværende markedsværdi ( CoinGecko ). Men på trods af det vanvittige bull run i 2021 toppede det kortvarigt med 13,5 milliarder dollars i maj, før det styrtdykkede til 3,5 milliarder dollars en måned senere.

Så hvorfor har EOS’ vækst været så svag? Mange investorer virker bekymrede over, at EOS ikke tilbyder noget anderledes end de mange andre layer-1 løsninger på markedet. Desuden har mange påpeget den høje centralisering blandt validatorer og flere skadelige hacks som grunde til at holde sig væk fra projektet.

EOS (EOS) Pris Forudsigelse

Mens en stor del af markedet led under den nuværende krypto vinter, synes EOS at være en af de største tabere. Den faldt næsten 95 % fra toppen i maj 2021 til et lavpunkt i november 2022 – dog skal det nævnes at den er steget 43,5 %, da efter krypto vinteren begyndte at tø op i januar.

Mange EOS pris forudsigelser har nydt godt af det forventede bull run i 2023, men den har stadig masser af mangler i forhold til andre såsom Metacade. De højeste EOS pris forudsigelser for 2023 ligger på omkring 1,80$, en stigning på over 63% fra dens nuværende pris på 1,10$. Ud over det lyder EOS pris forudsigelser for 2024 og 2025 på henholdsvis 2,93$ og 5,09$. Selvom disse afkast ikke er forfærdelige, forventes mange projekter at tilbyde meget højere gevinster ved årets udgang. Et sådant projekt er Metacade.

Metacade (MCADE) Forventes At Dominere Play-To-Earn

Metacade er en fællesskabshub designet til at være en one-stop-shop i forhold til alt hvad play-to-earn (P2E) spil indebærer. GameFi bør blive mainstream i 2023, efterhånden som flere gamere strømmer til for at deltage i P2E-revolutionen, og Metacade vil være det bedste sted at møde ligesindede spillere og lære at komme videre i de seneste P2E-spil, og selv spille en direkte rolle i at bestemme industriens fremtid.

Der vil være fora til at diskutere de seneste P2E-spil, real-time chats til diskussion af strategier og deling af tips og plads til at læse den hotteste GameFi-alfa, som er indsendt af P2E-veteraner. En funktion, der giver Metacade masser af opmærksomhed i løbet af dets nuværende presale, er dets unikke belønningssystem, hvor brugere kan tjene MCADE ved at bidrage til platformen og interagere med andre.

Den måske største game-changer af alle vil være Metacades Metagrant initiativ, der lanceres senere i år. Denne ordning giver udviklere mulighed for at foreslå spil ideer, som fællesskabet kan stemme om. Det projekt, der får flest stemmer, tildeles midler fra Metacade-kassen for at bringe spillet til live, hvor det endelige spil føjes til Metacades virtuelle arkade. Udviklere har endda mulighed for at bruge platformens native testmiljø til at modtage feedback på deres spil.

Der er også planer om en decentraliseret autonom organisation (DAO), en virtuel spillehal med pay-to-play spil, og regelmæssige fællesskabs begivenheder for at holde brugerne engageret. For nylig opnåede Metacade sin Certik-godkendelse, en af de førende firmaet indenfor blockchain revision og gennemsigtighed, hvilket yderligere forbedrede omdømmet for både brugere og potentielle investorer.

Metacade (MCADE) Pris Forudsigelse

Disse aspekter har ført til at tusindvis af investorer skynder sig at købe MCADE-tokens i presalet, der har rejst over 10,1 millioner dollars i investeringer, på bare 16 uger efter dets lancering. Når presalet afsluttes, vil MCADE være 0,02$ værd, men nogle analytikere har lavet dristige forudsigelser om, at det kan nå 2$ ved udgangen af 2023 – 100x afkast på knap et år!

I 2024 og 2025 forudsiger mange eksperter, prisen på MCADE kan stige til henholdsvis minimum 4,5$ og 6$ i takt med at P2E spil tager fart. For unikke projekter som Metacade er det bestemt ikke udelukket at opnå denne slags afkast.

Metacade (MCADE) Kan Være En Meget Bedre Investering

Overordnet set har EOS lidt enormt i løbet af den seneste krypto vinter, og i sidste ende ser det ikke ud til at have de helt store fordele i forhold til hverken innovation eller vækstpotentiale. Metacade er på den anden side reelt det modsatte. Den positionerer sig til at blive en leder af P2E-industrien ved at tilbyde nogle banebrydende funktioner, som gamere sandsynligvis vil finde utrolig værdifulde.

I mellemtiden kan den forventede vækst af GameFi i 2023 og frem være en stor katalysator for at Metacades brugerbase hurtigt kan blive udvidet, hvilket som resultat heraf vil øge prisen på MCADE i processen. Hvis du ønsker at komme ind før denne vækst for alvor går i gang, så vær hurtig. MCADE-tokens sælges i øjeblikket for $0.017, og tiden er ved at løbe ud for at få fat i billige tokens, før prisen fortsætter med at stige. Glem EOS pris forudsigelserne, da Metacade kunne være en meget bedre investering.

