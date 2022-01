Her er tre årsager til den seneste prisstigning på Propy (PRO)

Prisen på Propy (PROP) tokenet oplevede en astronomisk stigning mellem 10. januar og 18. januar, før den gik ind i den nuværende tilbagetrækning, der er minimal sammenlignet med den stigning, tokenet lavede.

Propy (PROP) tokenet er det indfødte token af Propy-protokollen, en protokol, der integrerer blockchain-teknologi med ejendomssektoren ved at automatisere hele processen med boligkøb for at gøre det enklere, sikkert og hurtigere.

I løbet af 2021 havde Non-Fungible Tokens (NFT'er) vundet popularitet gennem digitale billeder som CryptoPunks og Bored Ape Yacht Club. Propy er dog fast besluttet på at udvide funktionaliteten af NFT'erne forbi det digitale kunstrum til ejendoms-NFT'erne.

Den seneste prisstigning på Propy var et resultat af det voksende potentiale for NFT'er til brug i forskellige tilfælde, dets token-notering på Coinbase-børsen og det første salg af ejendoms-NFT.

Prisstigningen på PRO-tokenet den 14. januar skyldtes hovedsageligt noteringen af den næststørste kryptovaluta-børs globalt målt i volumen, Coinbase, som betjener USA-baserede investorer.

Før Coinbase-notering var PRO-tokenet kun tilgængeligt på nogle få børser som Bitrue, Huobi Global og decentraliseret børs Uniswap.

INV, LQTY, NCT and PRO are now live on https://t.co/iQARfimGvY & in the Coinbase iOS & Android apps.

Coinbase customers can log in now to buy, sell, convert, send, receive or store.https://t.co/Yhm3KRFbAr pic.twitter.com/TFzIoqhQG4

— Coinbase (@coinbase) January 13, 2022